Captura aconteceu em Cachoeiras de Macacu - Divulgação GOV RJ

Captura aconteceu em Cachoeiras de MacacuDivulgação GOV RJ

Publicado 04/08/2026 16:27

A Divisão de Busca e Recaptura (Recap) unidade operacional especializada da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro, prendeu um foragido da Justiça, condenado por estupro de vulnerável, no município de Cachoeiras do Macacu. A ação ocorreu no último sábado (01), após levantamento de informações de inteligência e monitoramento.

Contra Ernandes de Vasconcelos, de 43 anos, havia um mandado de prisão definitiva, expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital (TJRJ). Ele foi localizados pelos policiais penais no bairro Papucaia.

O homem foi conduzido à 159ª DP (Cachoeiras de Macacu) para o cumprimento das medidas legais. Posteriormente, será encaminhado a uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), onde ficará à disposição da Justiça.