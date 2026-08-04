Captura aconteceu em Cachoeiras de MacacuDivulgação GOV RJ
Recap prende foragido condenado por estupro, em Cachoeiras do Macacu
Contra o criminoso, havia um mandado de prisão definitiva, expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital (TJRJ)
Cachoeiras de Macacu promove mutirão para formalizar empreendedores do turismo
Ação gratuita da Prefeitura acontece no dia 18 de agosto e vai oferecer abertura e regularização de MEI, além de cadastro no Cadastur
Bilhete Único Intermunicipal passa a valer em Cachoeiras de Macacu
Com a ampliação, os passageiros podem utilizar até dois meios de transporte em um período de três horas, desde que um deles seja obrigatoriamente intermunicipal
Livro revela bastidores da consolidação das Ruínas da Igreja de São José da Boa Morte
Obra reúne amplo acervo fotográfico e curiosidades sobre o antigo templo religioso de Cachoeiras de Macacu; lançamento será na Flip 2026
Programa Mulher Mais Segura reforça proteção às mulheres macuquenses
Ação da Secretaria de Ordem Pública mantém viatura preparada para atendimento especializado às mulheres em situação de vulnerabilidade
Últimos dias para participar da seleção de fotos das Ruínas de São José
Inscrições terminam em 30 de junho; imagens escolhidas integrarão exposição sobre o patrimônio histórico de Cachoeiras de Macacu
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