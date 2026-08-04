Após trabalho de inteligência, o foragido foi localizado em uma residência no bairro Parque Ribeira, em Cachoeiras de Macacu - Google Street View

Após trabalho de inteligência, o foragido foi localizado em uma residência no bairro Parque Ribeira, em Cachoeiras de MacacuGoogle Street View

Publicado 04/08/2026 16:36

Policiais civis da 159ª Delegacia de Polícia de Cachoeiras de Macacu cumpriram, na tarde de domingo (02), um mandado de prisão expedida pela Vara de Execuções Penais da Capital em razão da suspensão do regime prisional anteriormente concedido. A ação foi coordenada pelo Delegado Titular Dr. Ivaílson Moreira Sardinha, em uma operação integrada entre a 159ª DP e policiais penais do RECAP (Recaptura), da Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEAP). Após trabalho de inteligência, o foragido foi localizado em uma residência no bairro Parque Ribeira, em Cachoeiras de Macacu. De acordo com a polícia, ele não ofereceu resistência durante a abordagem e foi conduzido à 159ª DP, onde foram realizados os procedimentos legais, permanecendo à disposição da Justiça. A Polícia Civil destacou que a prisão reforça a integração entre as forças de segurança na localização de foragidos e no cumprimento de decisões judiciais.

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