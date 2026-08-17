Primeiro turno acontece no dia 4 de outubroSite Senado Federal
Justiça Eleitoral tem plantão aos fins de semana em Cachoeiras de Macacu
Município tem 46.788 eleitores aptos a votar no primeiro turmo
Foragido da Justiça é preso em Cachoeiras de Macacu
Mandado foi cumprido após trabalho de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Penal, que localizaram o homem em uma residência
Recap prende foragido condenado por estupro, em Cachoeiras do Macacu
Contra o criminoso, havia um mandado de prisão definitiva, expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital (TJRJ)
Cachoeiras de Macacu promove mutirão para formalizar empreendedores do turismo
Ação gratuita da Prefeitura acontece no dia 18 de agosto e vai oferecer abertura e regularização de MEI, além de cadastro no Cadastur
Bilhete Único Intermunicipal passa a valer em Cachoeiras de Macacu
Com a ampliação, os passageiros podem utilizar até dois meios de transporte em um período de três horas, desde que um deles seja obrigatoriamente intermunicipal
Livro revela bastidores da consolidação das Ruínas da Igreja de São José da Boa Morte
Obra reúne amplo acervo fotográfico e curiosidades sobre o antigo templo religioso de Cachoeiras de Macacu; lançamento será na Flip 2026
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