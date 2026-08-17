Primeiro turno acontece no dia 4 de outubro - Site Senado Federal

Primeiro turno acontece no dia 4 de outubroSite Senado Federal

Publicado 17/08/2026 11:29

Eleitores de Cachoeiras de Macacu terão atendimento da Justiça Eleitoral aos fins de semana durante a preparação para as eleições de 2026. A 49ª Zona Eleitoral, sediada no município, está entre as unidades que funcionarão em regime de plantão durante o mês de agosto.

O atendimento especial começou no sábado (15) e ocorre das 14h às 19h, aos sábados, domingos e feriados. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), os plantões serão realizados até 9 de novembro. O endereço é rua Dalmo Coelho Gomes, nº1, sala 311, no prédio do Fórum, no bairro Betel.

A eleição acontece em 4 de outubro, quando serão escolhidos presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual. Um eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro.

O prazo para tirar título, transferir o domicílio eleitoral ou fazer alterações no cadastro terminou em 6 de maio.

Atendimento digital

Quem tiver dúvidas também pode utilizar o WhatsApp do TRE-RJ, pelo número (21) 3436-9000, com atendimento 24 horas. A partir de 5 de setembro, o Disque TRE-RJ também terá atendimento aos sábados, domingos e feriados.