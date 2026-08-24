Participantes receberam orientações sobre a importância do reflorestamento para a recuperação das áreas degradadas, a proteção do Rio Macacu e o fortalecimento da biodiversidade. - Divulgação INEA

Participantes receberam orientações sobre a importância do reflorestamento para a recuperação das áreas degradadas, a proteção do Rio Macacu e o fortalecimento da biodiversidade. Divulgação INEA

Publicado 24/08/2026 14:18

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) promoveu, na última terça-feira (18), uma ação especial de educação ambiental e reflorestamento na Fazenda Babitonga, em Cachoeiras de Macacu. O evento reuniu 27 adolescentes entre 12 e 15 anos, que atuaram como guarda-parques mirins e plantaram mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, em uma iniciativa que une aprendizado e conservação ambiental.

A atividade contou com a participação de alunos da Escola Municipal do Funchal. Durante a tarde, os adolescentes colocaram a mão na terra e plantaram mudas de Angico (Anadenathera colubrina), Mutambo (Guazuma ulmifolia), Quaresmeira (Pleroma granulosum), Ingá (Inga vera), Urucum (Bixa orellana), Canafístula (Peltohorum dubium) e Maria Preta (Vitex polygama). As espécies são espécies típicas da flora local e fundamentais para a recomposição da vegetação nativa.

Além do plantio, a ação teve forte cunho educativo. Os participantes receberam orientações sobre a importância do reflorestamento para a recuperação das áreas degradadas, a proteção do Rio Macacu, um dos principais mananciais da região, e o fortalecimento da biodiversidade. A proposta da iniciativa é despertar nos jovens o senso de pertencimento e responsabilidade com o meio ambiente.

A Fazenda Babitonga, propriedade do apresentador André Marques, dessa vez foi o cenário escolhido para a atividade, que integra o programa guarda-parques mirins do Inea. A iniciativa tem como objetivo formar multiplicadores ambientais entre as novas gerações, incentivando práticas sustentáveis e o cuidado com a biodiversidade.