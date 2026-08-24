Participantes receberam orientações sobre a importância do reflorestamento para a recuperação das áreas degradadas, a proteção do Rio Macacu e o fortalecimento da biodiversidade. Divulgação INEA
Inea promove ação de reflorestamento em fazenda em Cachoeiras de Macacu
Fazenda de propriedade do apresentador André Marques foi o cenário escolhido para a atividade, que integra o programa guarda-parques mirins do órgão
Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Cachoeiras de Macacu
Ocorrência foi registrada na localidade do Rasgo nesta quarta-feira (19); um celular também foi apreendido
Justiça Eleitoral tem plantão aos fins de semana em Cachoeiras de Macacu
Município tem 46.788 eleitores aptos a votar no primeiro turmo
Foragido da Justiça é preso em Cachoeiras de Macacu
Mandado foi cumprido após trabalho de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Penal, que localizaram o homem em uma residência
Recap prende foragido condenado por estupro, em Cachoeiras do Macacu
Contra o criminoso, havia um mandado de prisão definitiva, expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital (TJRJ)
Cachoeiras de Macacu promove mutirão para formalizar empreendedores do turismo
Ação gratuita da Prefeitura acontece no dia 18 de agosto e vai oferecer abertura e regularização de MEI, além de cadastro no Cadastur
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