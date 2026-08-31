Acidente na altura do KM 10, no dia 28 de agosto, vitimou um motociclistaNF em Foco

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Jannaina Costa
Dois acidentes registrados em um intervalo de três dias na RJ-116 terminaram com a morte de motociclistas no município de Cachoeiras de Macacu. O caso mais recente aconteceu na noite de sexta-feira (28), na altura do km 10 da rodovia. Segundo informações da concessionária Rota 116, responsável pela administração da via, um motociclista se envolveu em um acidente com um caminhão e morreu no local, antes da chegada das equipes de socorro.
Três dias antes, na manhã de terça-feira (25) outra morte havia sido registrada na mesma rodovia, também em Cachoeiras de Macacu. O acidente aconteceu por volta das 6h40, na altura do km 28, em Japuíba.
Na ocasião, uma motocicleta se envolveu em uma colisão com um carro de passeio. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. O trânsito chegou a funcionar em meia pista para o trabalho da perícia.
As circunstâncias dos dois acidentes deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis pelas investigações.
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