Acidente na altura do KM 10, no dia 28 de agosto, vitimou um motociclistaNF em Foco
Duas mortes em acidentes na RJ-116, em Cachoeiras de Macacu, em três dias
Vítimas eram motociclistas; As circunstâncias dos dois acidentes estão sendo apuradas
Inea promove ação de reflorestamento em fazenda em Cachoeiras de Macacu
Fazenda de propriedade do apresentador André Marques foi o cenário escolhido para a atividade, que integra o programa guarda-parques mirins do órgão
Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Cachoeiras de Macacu
Ocorrência foi registrada na localidade do Rasgo nesta quarta-feira (19); um celular também foi apreendido
Justiça Eleitoral tem plantão aos fins de semana em Cachoeiras de Macacu
Município tem 46.788 eleitores aptos a votar no primeiro turmo
Foragido da Justiça é preso em Cachoeiras de Macacu
Mandado foi cumprido após trabalho de inteligência da Polícia Civil e da Polícia Penal, que localizaram o homem em uma residência
Recap prende foragido condenado por estupro, em Cachoeiras do Macacu
Contra o criminoso, havia um mandado de prisão definitiva, expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital (TJRJ)
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