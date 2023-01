Município de Campos ficou em sétimo lugar em todo o estado no quesito saneamento básico - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 06/01/2023 12:38

Campos - Medidas de impacto nos âmbitos planejamento urbano, infraestrutura e saneamento, mobilidade urbana, projetos específicos da área de saúde, acessibilidade universal, meio ambiente estão relacionados entre as principais realizações da Secretaria de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente de Campos dos Goytacazes (RJ), no ano passado.

Ao apresentar o balanço, o secretário Cláudio Valadares destaca, entre outras ações, as iniciativas da necessidade disciplinar da implantação do sistema viário, assim como de novos espaços urbanos em regiões de urbanização consolidada.

Neste item, Valadares ressalta que foram levados em consideração alargamento de vias existentes e a abertura de novas, determinando o redesenho da malha viária e a demanda do crescimento urbano; ele pontua que 2022 foi marcado com estudos para projetos de infraestrutura de preservação do sistema de macro e micro drenagem e planos de limpeza de canais.

Também estão relacionados “preservação de bacias de acumulação urbanas e desobstrução das redes de micro drenagem urbana, projetos de regulamentação do processo de análise e aprovação de planos de ordenamento territorial e projetos de lei de implantação das zonas de ruído do aeroporto Bartolomeu Lisandro e Aeródromo do Farol”.

O secretário abrevia: “foram demandadas licenças e outorgas ambientais, cursos de capacitação e fiscalização, estudos nas áreas de reciclagem, participando ativamente junto às secretarias de Educação, Serviços Públicos, Defensoria Pública no que tange ao Projeto de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos, tanto no sistema de educação quanto na rede pública de coleta”.

Cláudio Valadares lembra que a subsecretaria recebeu o prêmio na área de saneamento básico no quesito de esgoto: “a cidade de Campos dos Goytacazes ficou em 7° lugar em todo o estado”. O balanço envolve também ações no campo da saúde, inclusive a reformulação do Hospital Geral de Guarus (HGG). Todas as demandas estão publicadas no portal da prefeitura.