Wladimir Garotinho esteve no local das obras na manhã desta segunda-feira reforçando o pedido de celeridade - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 09/01/2023 17:33

Campos - O Rio Paraíba do Sul atingiu cota de 9,80m na manhã desta segunda-feira e está a 60 centímetros da cota de transbordo. De acordo com a Secretaria de Defesa Civil, nas últimas 24 horas, o nível aumentou 67 centímetros, tendo uma taxa de elevação entre 3 e 5 centímetros por hora.

O secretário Coronel Alcemir Pascoutto afirma que o Setor de Monitoramento do órgão está acompanhando e aponta que o quadro atual está sendo provocado pelo grande volume de água recebido pelo rio nas últimas horas, com chuvas no estado do Rio, São Paulo e Minas Gerais.

Não está afastada a probabilidade de chuvas fortes até a noite desta segunda-feira (09), o que deverá aumentará ainda mais o nível do Paraíba; porém, para o final da noite “é esperada uma diminuição da taxa de elevação, caindo de 3 a 5 cm/h para 1 a 2 cm/h”.

A expectativa é de que esse passo a passo aconteça até o recebimento do volume de água que ainda está por chegar da calha principal do rio e de alguns de seus afluentes, como o Rio Muriaé, que está em queda desde a madrugada.

Embora até o final da semana a Defesa Civil tivesse avaliado que o volume de água previsto para aquele momento não atingiria a área desabada do dique do Paraíba na Avenida XV de Novembro, a situação mudou e levou o prefeito Wladimir Garotinho a acompanhar de perto o andamento da obra de contenção do local afetado e preparação para reconstrução.

O prazo previsto pela Secretaria estadual das Cidades para conclusão dos trabalhos definitivos é seis meses, mas o prefeito propõe que demore menos e, para tanto, que o ritmo aumente para 24 horas ininterruptas. Técnicos do órgão do Estado estiveram avaliando a possibilidade hoje, com a presença do prefeito.

“O que está nos preocupando é a subida do nível do rio Paraíba, que recebe água dos seus afluentes e já está em cerca de 9,80”, aponta Wladimir, relatando: “nós mandamos ofício para o governo do Estado, pedindo que o trabalho fosse em sistema 24h, que não possa parar, que nos dê segurança, porque se ultrapassar mais esse nível, o ponto desabado é uma descida e vai inundar todo o Centro”.

Wladimir reforça: “é uma obra do Estado, mas a prefeitura se faz presente todos os dias, através dos seus secretários, monitorando, dando sugestão e cobrando quando necessário”; ele esteve no local acompanhado de representantes das secretarias municipais de Defesa Civil, Obras e Agricultura.

O dique se rompeu no dia 19 de dezembro, causado pelas fortes chuvas que atingiram o município; a vistoria técnica desta segunda-feira foi realizada por coordenadores regionais da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Cidades (SEIC); a equipe também avaliou a solicitação enviada ao Estado por Wladimir, para que haja maior celeridade.

Segundo o subsecretário de Defesa Civil, major Edson Pessanha, “as equipes do estado estão na fase de “realizar a contenção do dique com pedras para logo após reforçar o talude”; resumindo: “a equipe informou que se a situação estivesse normal, até esta terça-feira (10) essa etapa da obra estaria pronta; mas como houve muita chuva, que dificultou a chegada do material, ela deve se prolongar até quarta-feira (11)”.

A Secretaria de Comunicação (Secom) lembra que, em recente entrevista, o secretário de Obras e Infraestrutura, Fábio Ribeiro, falou sobre o pedido dos trabalhos em regime 24h; na oportunidade, Fábio disse que estava em contato direto com o gabinete do secretário Uruan Andrade e, por ofício havia apresentado as justificativas.