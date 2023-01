Wladimir Garotinho seguiu recomendação do Legislativo, que havia reprovado prestação de contas da empresa - Foto Divulgação

Publicado 06/01/2023 19:09

Campos – Enquanto depender do prefeito Wladimir Garotinho, não havendo justificativa convincente, a tarifa de água e esgoto em Campos dos Goytacazes não sofre aumento; pela segunda vez, em menos de um ano, a empresa que explora o setor tentou e foi barrada.

A primeira tentativa da concessionária Águas do Paraíba aconteceu no ano passado; a empresa reivindicou um reajuste de 20%, mas Wladimir, seguindo orientação da Câmara Municipal (que no dia 18 de dezembro de 2021 havia votado contrária a prestação de contas apresentada pela concessionária) negou.

No encaminhamento feito ao prefeito, o Legislativo recomendou a reprovação do relatório da empresa enumerando divergências e o que justificou a rejeição por unanimidade. Agora o fato se repete, mas com pedido bem menor feito pela empresa - 11,98%; mais uma vez, Wladimir Garotinho optou ficar do lado do consumidor (que havia cobrado uma posição contrária, através da própria Câmara), frustrando à pretensão de Águas do Paraíba.

Ao informar sobre o fato, a Secretaria de Comunicação (Secom) resumiu: “como no ano passado, o prefeito Wladimir Garotinho despachou decisão contrária ao requerimento encaminhado pela Concessionária Águas do Paraíba onde a empresa, responsável pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto no município, requeria reajuste anual contratual e tarifário sobre os serviços prestados”.

“O prefeito negou, mais uma vez, a solicitação, seguindo recomendação da Câmara; desta vez, a concessionária requereu um reajuste na tarifa de água e esgoto de 11,98%”, acentuou a Secom. O jornal tentou ouvir a empresa, mas até a postagem desta matéria não conseguiu.