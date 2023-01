O nível do Paraíba está baixando em proporção considerada satisfatória, com possibilidade de se manter - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 10/01/2023 17:51

Campos – A redução no volume de água recebido na sua calha principal, bem como de afluentes, como Muriaé, Pomba, Paraibuna e Piabanha, faz o rio Paraíba do Sul começar a baixar em Campos dos Goytacazes (RJ); a avaliação é feita desde às primeiras horas desta terça-feira (10), registrando queda de nível de cerca 1 cm por hora.

No início da tarde, o Sistema de Monitoramento da Defesa Civil Municipal apontou cota de 9,72 metros, que continua caindo, em razão da redução no volume de água recebido na região; está sendo admitida a possibilidade de vazão em proporção ainda mais acelerada.

O Coordenador do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais da Secretaria de Defesa Civil, Leandro Freitas, resume que ontem houve registro de chuvas em algumas regiões de influência hídrica da Bacia do Paraíba; “porém, os volumes registrados foram abaixo do esperado, o que trouxe um cenário de queda do rio no município”.

Para os próximos momentos, Freitas diz que a tendência o nível continuar caindo entre 2 e 3 centímetros por hora: “contudo, com a possibilidade de novas ocorrências de chuvas na área da Bacia do Rio Paraíba, se torna possível novas mudanças do panorama atual”, observa.

O monitoramento hídrico é feito de forma ininterrupta, com informações atualizadas em tempo real nas redes sociais do Setor que reforça: “em caso de emergência, é possível entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193 e a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone (22) 98175-2512 ou 199”.

Quanto às 25 famílias atingidas pelas chuvas e alagadas nas localidades da Coroa, Ilha do Cunha e Km 10 (áreas mais vulneráveis), a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, em parceria com a Defesa Civil, está dando toda cobertura, segundo informa a Secretaria de Comunicação (Secom).