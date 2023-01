A espécie tem cerca de 36 cm e se alimenta de peixes, insetos, camarões, caranguejinhos e outros animais marinhos - Foto Inea/Divulgação

A espécie tem cerca de 36 cm e se alimenta de peixes, insetos, camarões, caranguejinhos e outros animais marinhos Foto Inea/Divulgação

Publicado 11/01/2023 17:05

Campos - Anilhada (identificação por anel de metal) pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, um trinta-réis-boreal (Sterna hirundo) desidratado, também conhecido como “andorinha do mar”, apareceu na praia do Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), neste início de semana.

A ave aquática foi acolhida no Parque Estadual da Lagoa do Açu, administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que providenciou os primeiros atendimentos, um dele hidratação por meio de sonda, e a encaminhou para o acompanhamento de veterinários.

Segundo o Inea, trata-se de espécie de cerca de 36 cm que se alimenta de peixes, insetos, camarões, caranguejinhos e outros animais; na fase adulta, ela apresenta cores cinzentas na parte superior do corpo e branca na região do ventre.

“A ‘andorinha do mar’ partiu do estado de Massachusetts e deslocou-se até o Norte Fluminense por conta da temporada de migração das aves”. O Inea lembra que no mesmo período do ano passado, o Parque Estadual da Lagoa do Açu também recebeu a visita de um trinta-réis-boreal, originário da cidade de Nova York.

O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Rio, Thiago Pampolha, ressalta que casos como esse comprovam que o trabalho da secretaria não promove somente o bem-estar do ecossistema fluminense, mas a biodiversidade global como um todo.

“A temporada de migração para o Hemisfério Sul, que vai o fim do verão, resulta na chegada de diversas espécies novas no litoral brasileiro”, comenta o secretário, pontuando: “durante o inverno no Hemisfério Norte, as aves tendem a procurar locais com climas mais quentes”; ele assinala que a distância entre Massachusetts e Campos dos Goytacazes é de mais de sete mil milhas.