Representantes da Marinha estiveram em Campos para articular ações em conjunto com Defesa Civil - Foto Divulgação

Representantes da Marinha estiveram em Campos para articular ações em conjunto com Defesa Civil Foto Divulgação

Publicado 12/01/2023 14:53 | Atualizado 12/01/2023 15:07

Campos – Chuvas registradas em diferentes localidades de influência hídrica do rio provocam elevação de dois centímetros por hora no Paraíba, em Campos dos Goytacazes (RJ). O Rio Paraíba do Sul atingiu na tarde desta quinta-feira (12) a cota já está em 10,32 metros (chegando a 10,40 transborda).

A Defesa Civil resume, através da Secretaria de Comunicação (Secom) da Prefeitura, que desde a manhã de ontem (11), “o rio sofre reflexo de chuvas ocorridas na região Sul do Estado do Rio de Janeiro, trazendo influência pela própria calha principal, assim como de precipitações em parte do Estado de Minas Gerais”.

O coordenador do Setor de Monitoramento da Defesa Civil, Leandro Rezende, relata que do início da madrugada de hoje, até o momento, “não há registro de novas precipitações significativas na região da Bacia do Paraíba e a previsão é que ocorram chuvas de fracas a moderadas nas localidades de influência”.

Rezende afirma que para o período da tarde é esperada continuação de elevação do rio em Campos com uma taxa de elevação entre 1 e 2 centímetros por hora até o recebimento destes volumes de água: “após passagem destas águas, a tendência é que o Rio Paraíba volte a apresentar um quadro estabilização de nível com possível queda posterior”.

Ontem, o secretário, coronel Alcemir Pascoutto, se reuniu com representantes da Marinha do Brasil; eles buscaram informações estratégicas para o caso de apoio a ações realizadas pela Defesa Civil; para tanto, a equipe percorreu áreas de risco do município.

“O intuito é atualizar o banco de informações, visando melhorar e ampliar a capacidade de contra resposta da Marinha do Brasil em uma eventual demanda para apoio de Defesa Civil ao município, ao Estado e, principalmente, à população”, explica o capitão-tenente, fuzileiro naval do Comando da Tropa de Desembarque, Franco de Marquet.

Na opinião de Alcemir Pascouto, “é muito importante Prefeitura e Marinha estarem ombreadas na condução de ações em defesa da população de Campos, quando isso se fizer necessário”. O secretário pontua: “estamos passando por momentos que exigem ações da Defesa Civil com as cheias de rios, problemas hídricos e meteorológicos e a vinda dessa equipe demonstra a necessidade de uma integração dos governos estadual e federal com o municipal e estou certo que esse estreitamento de relação vem exatamente somar para todos nós”.