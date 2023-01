Wladimir conseguiu vencer dificuldades, solucionar problemas herdados e fazer o município avançar - Foto César Ferreira/Secom

Wladimir conseguiu vencer dificuldades, solucionar problemas herdados e fazer o município avançar Foto César Ferreira/Secom

Publicado 18/01/2023 12:50 | Atualizado 18/01/2023 13:22

Campos - Com uma capacidade de investimentos quase 10 vezes maior do que nos quatro anos anteriores à sua gestão, quando, de acordo com levantamento feito à época, recebeu a prefeitura com uma série de problemas, salários atrasados e dívidas com fornecedores.

Logo no primeiro ano de governo, os sinais de “volta por cima” foram aparecendo, com marcas no aumento da arrecadação própria e parcerias estaduais e federais para a chegada do que o prefeito chamava, durante a campanha eleitoral, de "dinheiro novo".

O poder de investimentos e a capacidade de manter em dia os compromissos administrativos fluíram em tempo além da expectativa e até adversários se surpreenderam. A realidade positiva fica mais evidente neste início de ano, quando Wladimir consegue reforçar sua pretensão de fazer o município arrancar, cada vez mais, no desenvolvimento.

Aumentar a capacidade própria, firmar convênios, conseguir emendas e verbas estaduais e federais (que contribuem para equilibrar as contas e manter pagamentos em dia e garantiram inúmeras obras de infraestrutura) estão sendo as conquistas mais evidentes.

O próprio Wladimir apresenta o resumo; ele lembra ainda que Campos também passou por uma série de medidas de austeridade e compromissos administrativos, como a regularização do Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (Cauc): “a planície está, também, entre os nove municípios regularizados e com capacidade de pagamentos no limite máximo”.

Para este ano, somente em investimentos envolvendo verbas municipais, estaduais e federais, o prefeito confirma um total de aproximadamente R$ 1 bilhão e 200 mil. Wladimir atribui o sucesso do seu primeiro mandato ao trabalho, diálogo com a população e as parcerias firmadas logo no início de sua gestão: “a população pode esperar muito mais em 2023”, promete.

"Muito trabalho e fé no futuro das pessoas e da nossa cidade; quando fui escolhido pelo povo de Campos para esse desafio sabia que precisaríamos não só aumentar a capacidade própria na arrecadação, mas contar também com parcerias importantes”, resume, pontuando: “e temos no governador Cláudio Castro um grande parceiro na reconstrução do nosso município".