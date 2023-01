A investigação teve início para identificar lideranças dos bloqueios em rodovias durante o movimento - Foto Divulgação (ilustração)

Publicado 16/01/2023 11:23

Campos – Através da operação “Ulysses”, a Polícia Federal (PF) em Campos dos Goytacazes (RJ) está investigando responsáveis pelos bloqueios nas rodovias e lideranças de manifestação em frente ao 56º Batalhão de Infantaria do Exército na cidade, contra o resultado do segundo turno da eleição para presidente da República.

Também é investigada a participação direta e indireta do ato que gerou a depredação dos prédios dos três poderes, no último dia oito, em Brasília. Os agentes cumprem, nesta segunda-feira (16), três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Segundo a PF, a determinação das medidas está baseada no Código Penal Brasileiro, 288 (Associação Criminosa), 359-L (Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito) e 286, parágrafo único (Incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais). Até o momento não foram revelados nomes.