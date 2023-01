Ações desenvolvidas em conjunto cuidam de comunidades que mais sofreram com alagamentos - Foto Bernardo Rust/Secom/Divulgação

Publicado 13/01/2023 17:18

Campos – O rio Paraíba ainda está bem acima da cota ideal, que é 5,8 metros, mas há sinais considerados bastante satisfatórios quanto à possibilidade de não mais transbordar; ontem (12) ele chegou à cota de 10,43 metros, após ter recebido grande quantidade de águas de chuvas, porém, a previsão do Setor de Monitoramento da Secretaria de Defesa Civil de que haveria redução a partir da madrugada prevaleceu.

O nível voltou a apresentar queda desde as primeiras horas desta sexta-feira (13), com a medição registrando menos nove centímetros às 08h e mantendo marca em queda na taxa entre 2 a 5 centímetros por hora. Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom), a cota já caiu para 10,22 (apontada às 16h), 21 centímetros a menos em oito horas.

“A tendência é de que a queda de nível se intensifique ainda mais, porque, com a abertura da barra na foz do Paraíba, no pontal de Atafona, em São João da Barra, o mar está aceitando bem a água que chega do rio”, informa a Secom; o órgão ressalta que a Defesa Civil continua monitorando a calha principal e os afluentes.

De acordo ainda com a Secom, “as condições do trabalho de contenção do rio Paraíba realizado pelo Governo do Estado no dique da avenida XV de Novembro, no centro da cidade, também estão sendo acompanhadas e não foi verificado nenhum comprometimento da obra”.

O governo municipal, por meio das secretarias de Obras, Defesa Civil e de Desenvolvimento Humano está desenvolvendo ações em áreas alagadas: os trabalhos acontecem nas comunidades de Três Vendas, Parque Prazeres, Parque Aldeia, Presidente Vargas, Coroa e Ilha do Cunha; as equipes também vistoriam constantemente o dique da avenida XV de Novembro.