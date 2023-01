A vacinação é responsável pelo controle da doença e em Campos abrande a todo o município - Foto César Ferreira

Publicado 12/01/2023 21:44

Campos – Boletim divulgado nesta quinta-feira (12), pelo painel Monitora Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostram que Covid-19 se mantém no topo das internações por problemas respiratórios no Brasil, com 77,8%. Para evitar ir além e contribuir para a queda, há um apelo para que a população busque completar o esquema de vacinação contra a doença, com as duas doses de reforço.

Em Campos dos Goytacazes, no norte do Estado do Rio de Janeiro, o governo municipal, por meio da Secretaria de Saúde, tem priorizado as ações preventivas para manter o quadro de infecções em baixa; um dos focos é a vacinação, cujo cronograma, além de organizado e didático, é montado de forma a facilitar ao público-alvo.

De acordo com estratégia da Saúde, divulgada pela Secretaria de Comunicação (Secom), “adolescentes e adultos podem receber a 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª dose em um dos oito postos com atendimento das 9h às 16h ou na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) Saldanha Marinho das 11h às 20h”.

Para não deixar descoberto quem veraneia no Farol de São Thomé, está programada vacinação no estande do Meio Ambiente, no Posto 6 da orla da praia, das 10h às 15h; o atendimento é por senha; no mesmo local, é ainda realizada a atualização da caderneta de vacinas de rotina para crianças, adolescentes e adultos.

A secretaria lembra a quem vai receber a primeira dose: “é preciso levar documento com foto, CPF, comprovante de residência; no caso de gestantes, levar também o cartão pré-natal e declaração médica”. Os detalhes do cronograma, orientações e relação de todos os postos de vacinação no município estão postados no portal da prefeitura.