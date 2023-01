A missa solene da manhã deste domingo foi celebrada pelo Bispo Dom Ferreria; o prefeito Wladimir participou - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 15/01/2023 11:38 | Atualizado 15/01/2023 12:04

Campos – Uma tradição de 290 anos, a Festa de Santo Amaro, padroeiro da Baixada Campista, em Campos dos Goytacazes, reúne devotos de várias cidades brasileiras. Conforme ocorre a cada ano, os romeiros começaram a chegar na manhã de ontem (14) e, à noite, centenas deles iniciaram caminhadas do centro da cidade até a igreja no distrito de mesmo nome do santo.

Foram 40 quilômetros de percurso a pé, para pagamentos de promessas consolidados com a chegada ao setor apropriado da matriz. Em apoio aos romeiros, a prefeitura montou uma estrutura de quatro pontos de suportes ao longo de todo o trajeto.

Foram disponibilizados água, frutas e isotônico, além de ambulâncias e equipes da Secretaria Municipal de Saúde para atuar, caso houvesse necessidade; equipes do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRV) também deram coberturas em pontos estratégicos nas localidades de Donana (onde fica o posto), Bugalho, Mineiros e Baixa Grande.

Os romeiros receberam coletes refletivos distribuídos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo; para tanto, foram solicitados gêneros alimentícios, para serem doados às instituições de caridade do município. Quem registrou cumprimento da caminhada receberá certificado de participação.

Há mais de 30 anos o aposentado Jomar Pereira Santos e a esposa Marinete participam da caminhada: “começamos para pagar uma promessa, pelo restabelecimento do nosso relacionamento que estava à beira da separação; de lá para cá, não mais paramos de cumprir; Santo Amaro é ótimo, basta pedir com fé e ele atende”, justifica Santos.

“Estou aqui clamando pela paz no nosso país e creio que Santo Amaro já está intercedendo”, revelou a estudante Fátima Mariano, que começou a caminhar em Goytacazes, onde reside, há cerca de 30 quilômetros de Santo Amaro. Em postagem no portal oficial, A Secretaria de Comunicação da prefeitura lembra que “a festa teve início em 1648, com a chegada dos monges beneditinos, vindos de Roma, na Itália”.

O prefeito Wladimir Garotinho participou da da missa solene, presidida pelo Diocesano de Campos, Dom Roberto Francisco Ferrerìa, Paz.da manhã deste domingo; ele estava acompanhado da primeira-dama Tassiana Oliveira e do vice-prefeito Frederico Paes. A procissão com a imagem do santop pelas ruas do distrito está prevista para 18h, com o apoio da Guarda Civil Municipal.