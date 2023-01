Os quatro veículos foram entregues na manhã desta segunda-feira, no estacionamento da sede do governo - Foto César Ferreira/Secom

Os quatro veículos foram entregues na manhã desta segunda-feira, no estacionamento da sede do governo Foto César Ferreira/Secom

Campos – O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em Campos dos Goytacazes (RJ), acaba de ganhar um reforço de quatro veículos fumacê, zero quilômetro e totalmente equipados, para intensificar as ações contra o Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. As chaves foram entregues, na manhã desta segunda-feira (16), ao subsecretário de Saúde, Marcos Gonçalves, e Carlos Morales, diretor do CCZ.

O ato aconteceu no estacionamento do Centro Administrativo José Alves de Azevedo, sede da Prefeitura, e o subsecretário comemorou: “o município mais uma vez largou na frente com a aquisição desses veículos; quero lembrar que cerca de 80% dos focos do mosquito estão no interior das residências, portanto, é importante a ajuda de toda a população no combate ao mosquito transmissor da dengue”.

Marcos Gonçalves explicou que os carros irão atuar de forma preventiva, circulando prioritariamente nos bairros, localidades e distritos onde existem casos suspeitos ou confirmados. Carlos Morales reforçou e disse que o governo de Campos se mostra preocupado com o avanço da proliferação do mosquito no país.

“Os veículos atuarão em todo o município; vários Estados estão com um número alto de proliferação do mosquito e Campos, toma todas as precauções necessárias criando uma infraestrutura preventiva”, pontuou o diretor, ressaltando: “esses quatro carros fumacê irão desenvolver um trabalho nos locais com índices mais elevados”.

De acordo com Morales, Campos não tinha carro fumacê: “os que existiam na cidade foram emprestados pelo Estado; agora, o município tem quatro veículos, são nossos”. O combate ao Aedes aegypti no município acontece durante todo o ano, com ações que envolvem também a população na eliminação dos focos de proliferação.