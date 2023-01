O Sindicato dos Petroleiros se manifesta cobrando um basta na irregularidade dos transportes de trabalhadores - Foto Site Sindipetro-NF

Publicado 17/01/2023 11:21

Campos – “Não aceitaremos essa situação e não descansaremos até que soluções reais sejam apresentadas”. A manifestação é do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), em Campos dos Goytacazes (RJ), ao cobrar regularidade e segurança no transporte dos trabalhadores que atuam na Bacia de Campos.

De acordo com o sindicato, a empresa responsável pelo trabalho alega que existe dificuldade de manutenção das aeronaves, porque as peças são importadas do Leste Europeu, principalmente da Rússia e Ucrânia e a guerra é um empecilho.

“A empresa informou ainda que abriu uma licitação na semana passada, sem sucesso, para contratação de novas aeronaves e que uma nova licitação será aberta nesta semana, visando encontrar uma solução para o problema”, diz a entidade que argumenta: “o sindicato entende o cenário atípico, mas reafirma que os trabalhadores e trabalhadoras não podem ser penalizados por isso”.

O sindicato ressalta que na manhã de ontem (16), foi informado pela Petrobras que havia acontecido acidente com uma aeronave AW 139 que transportava trabalhadores de PNA-1 com destino ao Farol de São Thomé: “os flutuadores (boias) foram acionados durante o voo e, nesse momento, uma das janelas foi ejetada e ao que tudo indica duas pessoas se machucaram”.

Mesmo a aeronave tendo chegado ao heliporto, na praia campista, sem maiores complicações, o sindicato informa que está acompanhando de perto para avaliar a situação dos trabalhadores. “Segundo relatos, algumas pessoas que estavam a bordo ficaram abaladas emocionalmente com o ocorrido”, pontua.

Ainda ontem, o Sindipetro-NF encaminhou ofício à Petrobrás solicitando que seja instaurada comissão de investigação para o acidente; no mesmo documento, propõe a inclusão de representante da entidade como integrante, “com acesso de forma imediata, à aeronave e aos dados gerados ou relativos à investigação conforme determina o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).