O município investe na melhoria de estradas vicinais, para facilitar escoamento da produção agrícola - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 18/01/2023 18:15

Campos - Infraestrutura rural, assistência técnica, capacitação, postos de comercialização, máquinas e equipamentos são alguns componentes dos investimentos feitos pelo governo de Campos dos Goytacazes (RJ) no setor agrícola, em três anos; somente em 1022, foram mais de R$ 12 milhões.

De acordo com a Secretaria de Agricultura, a administração de Wladimir Garotinho está resgatando a vocação agrícola do município, fortalecendo o setor e promovendo o desenvolvimento do campo; através da Secretaria de Comunicação (Secom), o órgão resume que fechou 2022 com metas alcançadas e a perspectiva de grandes realizações em 2023.

As demandas programadas têm focos nos programas Estradas do Produtor, Campos Leite, Casa do Produtor Rural, Agricultura Urbana e CapacitaAgro Campos. O secretário de Agricultura, Almy Júnior, avalia que o prefeito Wladimir Garotinho fortaleceu a secretaria visando fortalecer o interior e desenvolver todo o potencial agrícola do município.

“O primeiro passo foi criar infraestrutura, com a recuperação das estradas de leito natural e, agora, com a construção e reconstrução de pontes”, aponta o secretário, acentuando: “ao mesmo tempo, oferecemos assistência técnica e capacitações para agricultores familiares, de forma a possibilitar que eles tenham acesso a novas técnicas e tecnologias e possam utilizar a ciência para diversificar e aprimorar sua produção”.

Regularização fundiária e estimulo aos pequenos produtores para se organizarem em associações ou cooperativas rurais também são ressaltados por Almy Júnior: “a proposta agora é expandir o sistema de comercialização e promover o agronegócio; essas são as principais formas de beneficiar o agricultor familiar, o pequeno produtor, que são os responsáveis por mais de 70% da produção de alimentos em todo o mundo", adianta.

Através do Estradas do Produtor, a proposta é criar acessos e reduzir distâncias para melhorar o escoamento da produção agrícola; para tanto, estão previstas recuperação de 1.400 quilômetros de estradas vicinais e a construção de 36 pontes. “Já recuperamos mais de 800 quilômetros de estradas municipais de leito natural (estradas de chão)”, contabiliza Almy.

Das 36 pontes, 19 já estão com licitação prevista para janeiro, um investimento de R$ 41,9 milhões. “A secretaria também vem adquirindo máquinas e equipamentos, como motoniveladoras, retroescavadeiras, rolos compactadores, escavadeiras, caminhões e tratores, entre outros, com recursos próprios, emendas parlamentares e parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, computando mais de R$ 20 milhões”.

Ainda é relacionado o Campos Leite, programa de apoio a pequenos produtores com assistência técnica, vacinação de rebanhos, além de cursos e capacitações para aprimoramento da produção: “um importante reforço para a produção leiteira foi a aquisição, com recursos de emenda parlamentar, de oito resfriadores e oito geradores de energia”, pontua Almy Junior.

Casa do Produtor Rural (que promove a regularização fundiária, especialmente de assentados da Reforma Agrária e a regularização cadastral de agricultores e produtores de Campos) é mais um programa importante, entre tantos outros, citados por Almy.

Para este ano, a previsão é investir mais de R$ 60 milhões no campo. O secretário de Controle e Transparência, Rodrigo Resende, comenta: “esses investimentos, além de promoverem o desenvolvimento do campo, ajudam na integração dos distritos e no escoamento de diversos produtos; é compreender que Campos pode explorar outras riquezas além do petróleo”.