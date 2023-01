O movimento de compras já está sendo aquecido e quem pesquisa consegue preços mais em conta - Foto Acic/Divulgação

O movimento de compras já está sendo aquecido e quem pesquisa consegue preços mais em conta Foto Acic/Divulgação

Publicado 19/01/2023 11:39

Campos - “Pesquisar é preciso, antes de efetuar a compra de material escolar”. Esta é a sugestão do presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacazes (Acic), Fernando Loureiro, para quem a pesquisa de preço continua sendo a principal forma dos pais ou responsáveis economizarem na hora da compra que, segundo ele, deve valer também para adquirir uniformes dos estudantes.

O Procon Campos está contribuindo para que a proposta da Acic seja fortalecida e facilita o trabalho de quem precisa comprar o material; para tanto, o órgão acaba de visitar cinco estabelecimentos comerciais de papelaria para realização da pesquisa de preços e publica a tabela no portal oficial da prefeitura.

Os fiscais coletaram os preços e calcularam o percentual que diferencia o valor de venda entre as lojas e apontam que há casos em que a diferença de preço praticado no mercado chega a 698% sobre os produtos. Independente do levantamento feito pelo Procon, o presidente da Acic observa que os preços dos materiais escolares podem variar de preço de uma loja para outro.

Não é uma constatação relacionada exclusivamente a este ano, o que incentiva cada vez mais a pratica da pesquisa de preços antes de efetivar as compras. A procura já começa a ganhar volume e Fernando Loureiro arrisca que a expectativa é de que o aumento de vendas atinja até 15%, se comparado com o mesmo período de 2022.

O secretário do Procon, Carlos Fernando Monteiro, explica que o órgão pesquisou os preços de 50 itens com a finalidade de oferecer ao consumidor oportunidade e possibilidade de adquirir os produtos com os melhores preços: “estamos tornando pública a pesquisa para que a população possa ter acesso e uma referência para decidir se o local que deseja realizar as compras oferece valores realmente acessíveis”.