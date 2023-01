O caminhão foi encontrado pela equipe da Polícia Rodoviária no entroncamento da BR-101 com a RJ-204 - Foto PRF/Divulgação

O caminhão foi encontrado pela equipe da Polícia Rodoviária no entroncamento da BR-101 com a RJ-204 Foto PRF/Divulgação

Publicado 19/01/2023 12:38

Campos – Atenta ao movimento geral nas rodovias que cortam o interior do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acaba de avançar no combate ao roubo de cargas, com uma ação no final da noite de ontem (18), no km 01 da BR-101, em Campos dos Goytacazes.

A investida atendeu solicitação de apoio de equipes da Polícia Civil, tendo como alvo um veículo sob suspeita de clonagem e envolvimento em roubo de carga. De acordo com a delegacia da PRF no município, durante a abordagem, constatou-se que o veículo em questão estava com os sinais identificadores adulterados: “na verdade, o veículo original possuía registro de roubo na cidade de Duque de Caxias-RJ, na data de 26/10/2022”.

Na sequência da abordagem, os policiais descobriram que o documento apresentado pelo motorista era falso: “se tratava, na verdade, de um foragido da justiça, com seis mandados de prisão, dentre eles roubo e porte de arma; a equipe PRF fez busca nas estradas vicinais próximas da BR-101, tendo encontrado, no entroncamento com a RJ-204, um caminhão de carga abandonado”.

De acordo ainda com a PRF, “diante dos fatos, os veículos e o condutor foram encaminhados à 146 Delegacia de Polícia de Guarus, onde foram apresentadas as ocorrências”. Do registro constam receptação, uso de documento falso e captura de foragido. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar envolvimento com o roubo do caminhão mencionado na ocorrência.