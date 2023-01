Pessoas de todas as idades poderão participar do evento, que terá duração de cerca de duas horas - Foto Divulgação

Publicado 20/01/2023 17:13

Campos – Com previsão de duas horas de duração, uma ação que une o útil ao agradável acontece nesse sábado (21) na praia do Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes (RJ); trata-se de mais uma edição do Ecotour, uma iniciativa do Centro de Educação Ambiental Prata Tavares (CEA), em parceria com a Subsecretaria Municipal de Turismo e Parque Estadual da Lagoa do Açu (Pelag).

O passeio ecológico tanto visa chamar atenção para a importância de se contribuir com o respeito à preservação do meio ambiente, quanto proporcionar momentos de lazer. Para participar, basta procurar o stand do Meio Ambiente no Farol, onde receberá todas as orientações; a saída do passeio está prevista para as 10h.

O coordenador do CEA, Júlio Carlos da Silva Júnior, explica: “sairemos do estande do Meio Ambiente e iremos a alguns pontos de preservação ecológica que temos na região; quem for ao passeio conseguirá entender e compreender um pouco mais o ecossistema da nossa região; podem participar pessoas de todas as idades”.

Segundo Júlio Carlos, o passeio terá um guia turístico e um guarda-parque do Pelag: ‘durante o trajeto, o grupo passará por alguns pontos importantes, além de conhecer o Parque Estadual da Lagoa do Açu, o ecossistema, a lagoa, e a importância para a região; muitas pessoas não sabem da existência desse parque, que fica na divisa da nossa cidade com o Município de São João da Barra”, observa.