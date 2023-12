Listagem das famílias beneficiadas foi feita a partir de levantamento feito pelas unidades do Cras - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 11/12/2023 20:27

Campos - Famílias de baixa renda que foram afetadas pelas chuvas entre dezembro de 2022 e início deste ano, em Campos dos Goytacazes (RJ), estão sendo beneficiadas pelo governo municipal, em parceria com o estadual. Nesta segunda-feira (11), 438 receberam o Cartão Recomeçar, de R$ 3 mil, pago em parcela única.

A entrega foi feita no Palácio da Cultura, pelo prefeito Wladimir Garotinho, em solenidade que contou ainda com a participação da primeira-dama, Tassiana Oliveira; secretário de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho; e subsecretário de Estado de Governança e Compliance, José Carlos Costa Simonin.

Todas as famílias beneficiadas são referenciadas nos 13 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município, que elaboraram a listagem a partir de um levantamento feito durante o período de chuva, quando foi decretado pelo município o estado de emergência, em dezembro de 2022.

Pelos critérios, o dinheiro deverá ser aplicado na compra de material de construção, móveis, eletrodomésticos e reconstrução da residência de quem foi afetado. “É motivo de satisfação poder fazer essa entrega; as pessoas sabem da dificuldade que viveram e estávamos juntos”, comenta Wladimir.

IMPORTÂNCIA - Na época, o prefeito pediu ao governo do Estado que contemplasse Campos com o Cartão Recomeçar: “É uma excelente iniciativa para ajudar as pessoas que passaram pela enchente e perderam praticamente tudo; é mais um benefício que dará apoio às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade”, ressalta Wladimir.

José Carlos Costa Simonin destaca o fato de as famílias estarem sendo beneficiadas no período natalino: “Neste mês, que é muito importante para todos nós por ser o Natal, mais de 400 famílias estão sendo contempladas. A gente está entregando alegria para essas pessoas, dignidade, além da possibilidade de movimentar a economia da cidade”.

Rodrigo Carvalho reforça e enfatiza que o Cartão Recomeçar fará diferença na vida das pessoas beneficiadas: “Eu gostaria de agradecer ao Estado e ao prefeito Wladimir por mais essa parceria que vai beneficiar a população; a gente se coloca à disposição sempre”. O secretário orienta que, daqui a 10 dias, os beneficiários deverão baixar o aplicativo da Alelo para liberar o saldo.

“O benefício só poderá ser utilizado em lojas físicas de Campos que sejam de móveis, eletrodomésticos e material de construção”, realça Rodrigo Carvalho acrescentando que quem foi contemplado e não retirou o cartão nesta segunda-feira, deverá buscar no setor de Transferência de Renda da secretaria, que fica na Avenida Silvio Bastos Tavares, 5, no Parque Leopoldina, e apresentar CPF, RG e comprovante de residência (original e cópia).