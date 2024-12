Giuliano Tinoco participou do descerramento da placa, ao lado do prefeito Wladimir - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 24/12/2024 18:57

Campos - “A chuva veio para nos abençoar e marcar a última inauguração de 2024”. A declaração do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, marcou a inauguração das obras de revitalização do Chafariz Belga da Praça Quatro Jornadas, ao lado da Praça do Santíssimo Salvador, na noite dessa segunda-feira (23).

A recuperação do monumento aconteceu por meio de uma parceria público-privada entre o governo municipal e a concessionária Águas do Paraíba, através do programa Amigos da Cidade. “Estamos devolvendo para a Praça Quatro Jornadas esse chafariz belíssimo, que é um dos cartões-postais do município”, ressaltou Wladimir.

O prefeito pontuou que a restauração do chafariz faz parte também das obras de revitalização do Centro Histórico de Campos. Ele pediu à população que ajude a cuidar do monumento. O evento contou com a apresentação da Banda de Fanfarra da Escola Municipal Frederico Paes Barbosa, situada no Parque Novo Mundo.

O programa Amigos da Cidade foi criado na atual gestão por decreto, para que empresas privadas ajudem nas demandas do governo. Águas do Paraíba foi a responsável pelas obras de revitalização, seguindo acordo formalizado junto à prefeitura. Fechou o calendário de inaugurações deste ano.

“O final do ano está chegando e a gente não tem como deixar de trazer à memória tudo aquilo que vivemos nesses quatro anos à frente da prefeitura”, apontou o prefeito em retrospectiva resumida feita por ele na oportunidade.

EMPENHO E AMOR - “Eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter nos capacitado e dado direção para conduzir essa cidade. Muitos aqui se lembram do como encontramos Campos no momento em que assumimos o governo, que sequer pagava os salários dos funcionários”. Ele assinalou que empenho e amor não vão faltar na próxima gestão.

“Só o amor constrói e a prefeitura estará sempre junto da população, cuidando para que Campos seja cada vez melhor e tenha um povo feliz”, enfatizou concluindo: “O que importa é ver a cidade crescer e as pessoas com mais qualidade de vida. Isso nos faz levantar e trabalhar para que possamos fazer a diferença na vida das pessoas e que elas possam ser felizes”.

O diretor executivo da concessionária, Giuliano Tinoco, participou do ato. Entre as autoridades, estavam ainda presentes secretária e o subsecretário de Turismo, Patrícia Cordeiro e Edvar Chagas Junior; secretário e subsecretário de Obras e Infraestrutura, Fabrício Ribeiro e José Fernando Guedes; o subsecretário de Governo, Henrique Oliveira, além de vereadores.