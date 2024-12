A região do Imbé foi a que mais sofreu com as fortes chuvas, principalmente na noite dessa segunda-feira - Foto Defesa Civil/Divulgação

Publicado 24/12/2024 15:10 | Atualizado 24/12/2024 15:33

Campos – As fortes chuvas desabadas no interior do Estado do Rio de Janeiro neste início de semana causaram transtornos em vários locais em Campos dos Goytacazes. Uma das regiões mais atingidas foi a do Imbé, onde choveu mais de 130 mm; houve quedas de barreiras e pontos de alagamentos em estradas deixando famílias isoladas.

O acesso à cidade de Campos está sendo feito pelo município de Santa Maria Madalena. Em conjunto, equipes das Secretarias Municipais de Defesa Civil, de Agricultura, Pecuária e Pesca, de Obras e Infraestrutura e de Serviços Públicos estão atendendo às ocorrências registradas também em alguns bairros e localidades.

Na noite dessa segunda-feira (23), o vice-prefeito Frederico Paes utilizou as redes sociais para informar que a prefeitura estava com as equipes de prontidão para atendimentos em caso de emergência, já que a previsão é de chuvas significativas até a noite desta terça-feira (24).

A população é orientada a entrar em contato por meio dos telefones 199 ou (22) 98175-2512, caso situações de gravidade sejam registradas. A limpeza de pontos de obstrução está sendo realizada nos pontos mais afetados do Imbé, pela Defesa Civil, com apoio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca e a Superintendência de Transportes.

Além de duas retroescavadeiras, é utilizado um caminhão prancha. O pluviômetro instalado no Imbé pelos produtores rurais apontou que choveu mais de 130 milímetros (mm) somente na noite de segunda-feira. Segundo a Defesa Civil, em todo o município, os bairros mais atingidos foram Penha e Parque Aurora.

RIO TRANSBORDA - Na Penha, a cabeceira de uma ponte na Rua Rossine Quintanilha foi danificada causando a queda de um carro; no Parque Aurora (onde são realizadas obras do Bairro Legal), houve erosão na área aberta para a colocação de manilhas a fim de drenar as águas pluviais. Equipes da Secretaria de Obras foram acionadas e atuam nos locais.

O Relatório de Monitoramento Pluviométrico e gerado pelo Centro de Monitoramento e Operações (CEMOD) da Defesa Civil, registra que, às 9h30 desta terça-feira (24), além do Imbé, a ponte Barcelos Martins, no centro da cidade, e Lagoa de Cima tiveram os maiores acumulados de chuva (53,6 mm na ponte e 52,2 mm em Lagoa de Cima).

Os menores índices foram em Farol de São Tomé e Baixa Grande (com acumulados abaixo de 4 mm). A Defesa Civil conclui levantamento assinalando que na região de Rio Preto, o rio que tem o nome da localidade transbordou com o grande volume de água proveniente das chuvas desta segunda-feira, atingindo casas e comércios.

A área é considerada vulnerável para situações de chuvas intensas e volumosas, como a que provocou a elevação do nível e o transbordamento do rio. A Defesa Civil informa que a situação está sendo normalizada e que continua monitorando principalmente as regiões do Imbé e Rio Preto.