Operação das autoridades durante a madrugada dessa quarta-feira inibiu a ?baderna? em Campos Foto 3ª Via/Divulgação

Publicado 26/12/2024 19:59

Campos – Vários moradores de Campos dos Goytacazes (RJ) não tiveram sossego na noite de terça-feira (24) e madrugada de quarta (25) – véspera e dia de Natal -, por causa dos ‘rolezinhos’. Em alguns bairros a barulheira começou por volta de 21h; mas o volume maior teve início após a meia noite. A Guarda Civil Municipal (GCM), em conjunto com o 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) efetuaram 150 notificações; 13 motos e um carro foram apreendidos.

As autoridades atuaram em locais estratégicos e evitaram que os ‘desordeiros’ avançassem por muito tempo nas práticas criminosas. Dois homens foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

Um dos desordeiros, com sinais de embriaguez, colidiu a moto em uma viatura da GCM. Com a ação estratégica das equipes de policiais e guardas – principalmente ao longo de avenidas e nas cabeceiras das pontes - diversos pontos onde os motociclistas pretendiam passar foram desarticulados.

De acordo com o 8º BPM, as ações contra a prática de condução perigosa e desordenamento no trânsito estão sendo conduzidas em operação intensiva com o objetivo de combater o ‘rolezinho’.

ATENÇÃO ESPECIAL - A assessoria de imprensa da corporação explica que a operação foi instaurada sem prazo específico para ser concluída, “sinalizando que as ações poderão se estender por tempo indeterminado, conforme a necessidade de garantir a ordem e a segurança pública”.

Outra situação ressaltada é que a prática gera violência, desordem e conflitos em espaços públicos: “É um fenômeno que tem atraído a atenção das autoridades e da população. Em resposta, o 8°BPM tem intensificado a presença de viaturas em áreas de maior circulação de jovens, buscando não só prevenir confrontos, mas também assegurar que os direitos dos cidadãos sejam respeitados”, pontua a assessoria.

O ‘rolezinho’ acontece geralmente nos finais de semana em Campos. Segundo o 8º BPM, a operação contra a prática criminosa está sendo realizada com a presença de efetivo policial reforçado, incluindo rondas, abordagens e a vigilância de locais considerados de risco. “O objetivo da Polícia Militar, é coibir práticas ilícitas, como a violência, furtos e o vandalismo, sem comprometer os direitos civis”, enfatiza.