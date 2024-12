Pela segunda vez este ano, Wladimir assinou contrato com a Caixa para construção de casas Foto César Ferreira/Secom - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 26/12/2024 22:21

Campos – O governo de Campos dos Goytacazes (RJ) encerra o ano com três contratos fechados com Caixa Econômica Federal (CEF), para construção de 600 casas populares. Um foi assinado em novembro; são 200 unidades no Jardim Ceasa, em Guarus. Os outros dois, definidos nesta quinta-feira (26), prevêem 400 em Donana, Baixada Campista.

Da mesma forma que no primeiro contrato, o prefeito Wladimir Garotinho recebeu nesta quinta-feira, em seu gabinete, os representantes da Caixa para a assinatura de dois contratos. Nos três, serão beneficiadas famílias de baixa renda, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida do governo federal.

No Jardim Ceasa, entre os primeiros beneficiados, estarão os cadastrados no Aluguel Social da prefeitura e os do conjunto Novo Horizonte que não conseguiram tomar posse. “Estamos finalizando o ano com mais uma boa notícia para a população de Campos”, assinala Wladimir.

O prefeito lembra que em novembro deste ano assinou o primeiro contrato: “Foi para a construção de 200 unidades: “Novamente recebemos representantes da Caixa Econômica e assinamos dois outros contratos para a construção de mais 400 casas no município, desta vez, em Donana. Serão 400 casas em Donana e 200 no Jardim Ceasa. Em breve estaremos divulgando a ordem de serviço para o início das obras”.

Do ato desta quinta-feira, participaram representando a Caixa, a gerente geral em Campos, Ana Paula Madureira; superintendente de Habitação, Marcos Silveira; e o superintendente Executivo de Governo, Grimaldo Ferreira. Pela prefeitura, também esteve presente o secretário municipal de Captação de Recursos, Thiago Ferrugem.

De acordo com o contrato, após a entrega das unidades, a prefeitura será responsável pela gestão dos beneficiários. “O governo municipal também atuou na aprovação do terreno, além da assinatura de declarações de apoio e concordância com a execução do projeto”, detalha o prefeito informando que a construção ficará a cargo da Predifort Engenharia. O Minha Casa, Minha Vida visa ampliar o acesso à moradia para a população em situação de vulnerabilidade social.