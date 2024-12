Delegado da Polícia Federal avalia que os arquivos fotográficos e de vídeo encontrados formam "volume espantoso" - Foto PF/Divulgação

Publicado 27/12/2024 14:56 | Atualizado 27/12/2024 15:36

Campos – Em menos de um mês, a Polícia Federal (PF) cumpre mais uma busca e apreensão domiciliar envolvendo crime de armazenamento e compartilhamento de material de pornografia infantil, em Campos dos Goytacaz. A diligência aconteceu no bairro Jardim Aeroporto, subdistrito de Guarus, na manhã desta sexta-feira (27).

Tendo à frente o delegado Paulo Cassiano Junior, a operação encontrou no local inúmeros arquivos fotográficos e de vídeo contendo pornografia infantil: “Um volume espantoso, na verdade; dezenas de HDs”, resume Cassiano. Um homem de 31 anos foi preso em flagrante. Ele é solteiro, não tem profissão e está desempregado desde 2015; mas, segundo disse, faz trabalho voluntário como instrutor de taekwondo. Será levado para o Presídio Carlos Tinoco, no município.

“Essa diligência resultou na prisão em flagrante do investigado; pois foi possível constatar, na hora, o armazenamento desse material ilícito. Foram 22 HDs apreendidos. todos repletos de fotos e vídeos”, pontua o delegado realçando que tudo é obtido pelo indivíduo em grupos específicos pelo Telegram, integrados por pessoas de nacionalidades brasileiras e estrangeiras.

Cassiano apurou que só em um grupo, havia 500 usuários. “O cidadão preso usa esse material para consumo pessoal e compartilhamento com outros usuários desses grupos. A prisão em flagrante deu-se pelo artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. O mandado de busca e apreensão foi expedido pelo juízo da 2ª Vara Federal de Campos”.

DESDOBRAMENTO - Além dos 22 HDs, foram apreendidos o celular e o notebook do investigado. ”Todo o material será encaminhado à perícia da Polícia Federal”, explica o delegado detalhando que a investigação nasceu a partir de um compartilhamento de informação da Polícia Federal do Rio Grande do Sul: “A PF em Porto Alegre prendeu um indivíduo e descobriu que ele participava de um mesmo grupo em que estava esse elemento em Campos”.

Segundo Cassiano, tudo indica que é provável o envolvimento de mais pessoas nesse episódio: “A partir da perícia e análise do material apreendido, espero identificar outros usuários que integram essa mesma rede de pedófilos residentes na região e deflagrar novas operações. Entre todas as investigações que tenho aqui, essas são as prioritárias pra mim”.

Não há notícia de que o suspeito vendesse os arquivos. “Normalmente, pedófilos compartilham fotos e vídeos em esquema de permuta. Trocam uns com os outros em grupos específicos, criados exclusivamente para essa finalidade. Essas pessoas têm fetiche sexual por crianças e adolescentes”, enfatiza Cassiano.