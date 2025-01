Os atletas participaram de uma série de testes no Centro de Treinamentos do alvinegro - Foto Divulgação

Publicado 28/01/2025 20:36

Campos – Na primeira semana da “peneira” envolvendo jovens de até 23 anos, 250 participaram das seletivas de futebol de campo no Centro de Treinamento (CT) do Americano Futebol Clube, em Campos dos Goytacazes (RJ). Foram pré-selecionados 64, que seguirão para as demais etapas da seleção.

Segundo o presidente, Tolentino Reis, o objetivo dos testes é avaliar o desempenho de jogadores que irão formar as equipes do sub-17, sub-20 e sub-23. Ao todo, estão inscritos 492 jovens. Nesta terça-feira (28) foram abertas as inscrições para os times de sub-11, sub-13 e sub-15, com encerramento previsto para três de fevereiro.

“Essa etapa é fundamental e requer muita atenção; a ‘peneira’ está sendo muito produtiva”, comenta Tolentino pontuando que a equipe está conseguindo fazer um excelente trabalho e, principalmente, ter os olhos atentos para escolher os novos atletas: “Com certeza, iremos formar um grupo muito bom, com jogadores que vão chegar para somar com a história do Americano ainda mais”.

De acordo com o presidente, na próxima semana outro grupo de atletas será avaliado, de acordo com o desempenho técnico. “É sempre bom destacar que o esporte tem o grande poder de aproximar as pessoas e criar uma relação de pertencimento e amor entre o jogador e o clube, fato que acrescenta e muito na relação do time com a cidade de Campos”, ressalta.

“Os jovens irão passar pela triagem e os aprovados serão devidamente orientados pela equipe técnica do clube sobre os passos seguintes”, diz Tolentino orientando que para se inscrever é necessária enviar uma mensagem de WhatsApp para o número (22) 99218-3797 e preencher o formulário que será enviado. Também deve ser encaminhada uma foto do atestado de aptidão física, na validade de seis meses.