A Secretaria de Educação divulga todos os detalhes em edital publicado no site da prefeitura - Foto Kamilla Uhl/Divulgação

Publicado 27/01/2025 19:07

Campos – Até 28 de fevereiro professores da rede municipal de ensino poderão se inscrever, em Campos dos Goytacazes (RJ), para cadastro de interesse em Regime Especial de Trabalho (RET). O edital da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), está no Diário Oficial do município, publicado no portal da prefeitura.

A subsecretária Tânia Alberto afirma que o RET segue as diretrizes gerais de trabalho pedagógico da secretaria, com o objetivo de criar solução emergencial para minimizar os impactos negativos causados pelo recorrente afastamento temporário do trabalho: “Além da questão técnica do processo de ensino-aprendizagem, é dever do Estado assegurar o direito de acesso ao ensino à população”, explica.

De acordo com a diretora pedagógica da secretaria, Viviane Terra, cada professor I ou II regente de classe poderá se inscrever para compor o cadastro de reserva, informando a área para a qual está habilitado, cinco opções de unidade escolar para as quais teria interesse e disponibilidade de tempo para atuar, bem como a disponibilidade de turnos e dias.

Viviane detalha que, a partir do cadastro de reserva de todos os professores interessados, cada escola com carência de professor terá acesso à lista de professores que demonstraram interesse para aquela unidade: “As unidades farão entrevista com os interessados para selecionar aqueles que melhor atenderem às necessidades da unidade de ensino”.

DESDOBRAMENTO – Pelos critérios resumidos por Viviane, cada professor inscrito, ao ser convidado para entrevista com os diretores das escolas com vagas disponíveis para RET, deverá apresentar declaração de recomendação do diretor da unidade de origem, constando informações sobre sua atuação na unidade.

A diretora realça ainda que após o processo de entrevista com o diretor, os RETs requeridos serão homologados pela diretoria pedagógica, através de formulário próprio preenchido eletronicamente pelo diretor da unidade que solicita o RET, cujo formulário preenchido será encaminhado ao e-mail institucional da unidade.

“De posse do formulário próprio devidamente preenchido, o diretor deverá encaminhá-lo, juntamente com a inscrição do professor e a declaração de recomendação do diretor da sua unidade de origem, para a diretoria pedagógica pelo e-mail institucional solicitar.professor@edu.campos.rj.gov.br”, diz Viviane apontando: “Após análise, se deferido,

o formulário será encaminhado ao setor de gestão de pessoas pelo departamento pedagógico”.

