Wladimir diz que o calendário garante aos servidores tranquilidade quanto à data em que irão receber Foto Divulgação

Publicado 19/01/2025 13:21

Campos – O primeiro pagamento aos servidores municipais de Campos dos Goytacazes (RJ) será efetuado dia 31 de janeiro, dentro do mês de vencimento, a exemplo do que ocorreu em 2024. O anúncio foi feito pelo prefeito Wladimir Garotinho no último final de semana e confirmado pelo o secretário de Administração e Recursos Humanos, Wainer Teixeira.

O calendário para o exercício de 2025 está publicado no Diário Oficial de sexta-feira (17), incluindo aposentados e pensionistas, calendário de pagamento dos servidores públicos municipais, incluindo aposentados e pensionistas, para o exercício de 2025. Além do mensal, também constam as datas de pagamento das duas parcelas do 13º salário, mantidas em junho e dezembro.

“Uma boa noticia para o servidor público de Campos. Publicamos no Diário Oficial o calendário de pagamento dos trabalhadores da prefeitura durante todo o ano para dar previsibilidade a todos e tranquilidade quanto à data que vão receber e dentro do mês trabalhado”. Wladimir afirma que vem antecipando o calendário e o pagamento (que pela legislação pode ser efetuado até o quinto dia útil do mês subseqüente) a pedido da própria categoria.

Wainer Teixeira reforça que a divulgação do calendário faz parte do planejamento da secretaria e é importante para os servidores, que podem programar seus pagamentos para as despesas e compras do mês: “Em 2021, quando assumimos a prefeitura, o cenário era bem difícil com os servidores sem o pagamento de dezembro e do 13º salário do ano anterior, referente à gestão que antecedeu a atual”.

CALENDÁRIO – O secretário lembra que o governo conseguiu equilibrar as contas e colocar os salários em dia: “Isso é fruto de planejamento, responsabilidade e valorização do servidor, que faz a máquina pública funcionar”. A prefeitura conta com mais de 30 mil trabalhadores, entre servidores da ativa, aposentados, pensionistas, cargos comissionados, estagiários, conselheiros tutelares e prestadores de serviço, a maioria do quadro permanente, como os concursados.

Na opinião do secretário a divulgação do calendário também é importante para a movimentação econômica do município. “No pagamento, a prefeitura injeta mais de R$ 100 milhões na economia local e isso é muito importante para a geração de emprego e renda do nosso município”. Wainer ressalta que a gestão de Wladimir “pagou 15 folhas em 12 meses no primeiro ano e colocou em dia pagamentos de benefícios dos servidores”.

O calendário definido para 2025 tem as seguintes datas: Janeiro, dia 31; fevereiro, 28, março, 31; abril, 30; maio, 30; junho, 30 (incluindo a primeira parcela do 13°); julho; 31; agosto, 29; setembro, 30; outubro, 31; novembro, 28; dezembro, segunda parcela do 13°, 19; e salário, 30.