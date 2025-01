As ações aconteceram nesta quarta-feira, com participação do promotor Marcos Dadidovick - Foto MPRJ/Divulgação

Publicado 15/01/2025 16:54 | Atualizado 15/01/2025 17:10

Campos/Região – O combate ao tráfico de drogas em Campos dos Goytacazes, ao norte do estado do Rio de Janeiro, e em municípios da região noroeste gera 24 mandados de prisão temporária e outros 31 de busca e apreensão contra investigados. A iniciativa é do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco/MPRJ).

A Operação Casmurros do Cárcere aconteceu nesta quarta-feira (15), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), a partir de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) próprio do Gaeco. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaocara, executadas também em Campos, Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Natividade e Catangalo.

No caso de Campos, nove mandados foram cumpridos na Penitenciária Carlos Tinoco Fonseca, contando com o apoio das polícias Civil, Militar e da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. As investigações nasceram de interceptações telefônicas e da análise de metadados do aplicativo WhatsApp, devidamente autorizadas pela Justiça.

Segundo o Gaeco, a partir de então, foi identificado o envolvimento dos investigados ao tráfico de drogas. Segundo os promotores de Justiça (um deles Marcos Dadidovick), “mesmo detidas, das unidades prisionais as principais lideranças locais continuavam comandando ações criminosas”. Os presos foram levados para a 135ª Delegacia de Polícia (Itaocara) e o material apreendido será apresentado no Fórum da região.