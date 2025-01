Toda estratégia para que não haja problema com transporte foi definida em reunião do IMTT - Foto JM Campinho/Divulgação

Publicado 14/01/2025 17:11

Campos – Considerado um dos mais tradicionais eventos religiosos do interior do estado do Rio de Janeiro, a Festa de Santo Amara, Padroeiro da Baixada Campista, em Campos dos Goytacazes, chega à 292ª edição nesta quarta-feira (15). O governo municipal apoia, garantindo infraestrutura, transporte ampliado e segurança.

A programação oficial será aberta na noite desta terça-feira (14), com show do Padre Max, às 22h. Já para o dia seguinte a atração será a banda Novo Céu, às 21h. O presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Álvaro Oliveira, definiu estratégia para ajustar o atendimento do transporte público.

A reunião administrativa envolveu a equipe do órgão; a interlocutora de permissionários de vans do setor A; e o representante do consórcio União (ônibus), Ernandes Amaral Neto. Está definido, em portaria publicada no Diário Oficial, que o atendimento será com a disponibilização de 17 vans do sistema alimentador de passageiros e 10 ônibus fazendo a linha Santo Amaro x Cidade e vice-versa.

Álvaro Oliveira explica que foi necessário analisar o crescimento do número de fiéis para que as ações sejam realizadas: "A nossa missão é fazer um transporte digno, uma mobilidade digna; trabalhar todos os setores de forma em que o usuário seja o maior beneficiado. Claro que não podemos esquecer-nos dos permissionários e concessionárias, que também sobrevivem do serviço que prestam. E o outro foco principal são os festejos de Santo Amaro”.

Segundo o presidente do IMTT, a determinação do quantitativo da frota e horário é de caráter excepcional, “visando atender os fiéis que vão fazer a tradicional caminhada até o distrito de Santo Amaro para que possam retornar à cidade com transporte público”.

Ernandes Neto classifica a reunião como produtiva: "Iremos disponibilizar uma boa quantidade de veículos para um bom atendimento à população", garante o representante do Consórcio União. Já Rosana Moreira destaca a importância do diálogo entre o IMTT e os permissionários: "Iremos atender os romeiros durante a madrugada. Isso prova o cuidado da prefeitura com a população".

PONTOS DE APOIO - Um esquema especial de segurança também está definido, meio da Guarda Civil Municipal (GCM). Os agentes estão de prontidão até o fim da festa, nesta quarta-feira. O diretor Operacional e de Planejamento, Thennyson Coelho, orienta os motoristas também a ficar atentos. Ele aponta que o trecho da RJ 216 (Campos-Farol de São Tomé) está interditado por conta da festa, sendo o trânsito desviado por vias paralelas.

“Praticamente todo o efetivo está empenhado para manter a segurança e ordem, principalmente dos romeiros que fazem o tradicional ‘Caminho de Santo Amaro’. Para reforçar o cuidado, a Guarda estará com quatro pontos de apoio. Nós teremos o nosso efetivo com todos praticamente empenhados, vamos com força total”.

Thennyson Coelho pontua que existem quatro pontos de apoio fixos: “O primeiro, o ponto A, ficará da 28 de Março a São Sebastião; o segundo ponto, de São Sebastião a Mussurepe; e o terceiro, de Mussurepe a Santo Amaro, com grupamentos empenhados em cada ponto, e as nossas viaturas de trânsito dando suporte a esses pontos no sentido de ir e vir, o tempo integral dando segurança aos romeiros”.

Quanto ao quarto ponto, o diretor assinala que é o ponto D, de Santo Amaro a Farol de São Tomé: “Nesta terça-feira o nosso empenho já atende toda essa logística, e fica até esta quarta, após a queima de fogos”, enfatiza Thennyson.