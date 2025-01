O projeto é desenvolvido no quinto andar do hospital e está com 70% das obras concluídas - Foto Divulgação

O projeto é desenvolvido no quinto andar do hospital e está com 70% das obras concluídas Foto Divulgação

Publicado 07/01/2025 18:57

Campos – Com 70% das obras concluídas, o novo centro cirúrgico do Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes (RJ), garantirá à unidade poder realizar até 40 cirurgias eletivas por semana, segundo o superintendente do hospital, Guilherme Ribeiro. Ele avalia que o novo espaço promete ser um marco para a saúde do município.

Projetado no quinto andar do HFM para complementar o atual (que continuará focado em emergências), o centro cirúrgico reduzirá a demanda reprimida. “A estrutura contará com quatro salas, sendo uma delas destinada exclusivamente a procedimentos de endoscopia e colonoscopia invasivas”, explica o superintendente.

A previsão é de que o novo centro funcione de segunda a sexta-feira, em dois turnos. “A ampliação permitirá a realização de uma maior diversidade de procedimentos, incluindo cirurgias pediátricas, ortopédicas e de otorrinolaringologia, áreas onde a demanda ainda é grande no município”, pontua Guilherme.

O médico ressalta que, com a ampliação, será possível atender a uma gama maior de procedimentos e suprir déficits históricos em algumas especialidades, consolidando o hospital como referência em cirurgias eletivas na região: “Além de aliviar a demanda do centro cirúrgico atual, o novo espaço será equipado com tecnologia de ponta e contará com uma equipe especializada, garantindo mais segurança e eficiência nos procedimentos”, realça.

Na opinião do superintendente de Gestão e Planejamento da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Gilberto Nunes. com a implementação de uma infraestrutura mais robusta, se conseguirá otimizar os fluxos de atendimento e aumentar a eficiência operacional: “A estrutura permitirá a realização de procedimentos complexos, com maior segurança, o que representa uma grande evolução na qualidade do atendimento à população da região”.

“Os pacientes anteriormente alocados no setor foram realocados para outras áreas do hospital, garantindo a continuidade do tratamento médico sem interrupções”, acrescenta Gilberto concluindo: “Com previsão de término das obras em breve, o novo centro cirúrgico promete aliviar a sobrecarga do centro cirúrgico atual e oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado à população de Campos e região”.