O procedimento será feito na sala do Conselho Municipal de saúde, na sede da secretaria - Foto Divulgação

Publicado 05/01/2025 19:52

Campos – O governo municipal inicia, nesta segunda-feira (6), o recadastramento de profissionais do Regime de Pagamento de Autônomos (RPA) da Secretaria de Saúde, em Campos dos Goytacazes (RJ). Para tanto, foi definido um cronograma, em ordem alfabética com distribuição de senha.

A realização presencial é exigida por Decreto Municipal para cumprimento do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), estabelecido com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE). A atualização de cadastro vai até o próximo dia 20, na sala do Conselho Municipal de Saúde (sede da secretaria) que fica na Rua Voluntários da Pátria, nº 161/185, no centro da cidade; das 9h às 18h.

Para não comprometer os serviços, os gestores das unidades deverão estabelecer sistema de revezamento dos profissionais; efetivos serão cadastrados em uma segunda fase. O diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde, Nilo Sérgio da Silva Pessanha Filho, resume que o objetivo é otimizar recursos.

“Trata-se de uma atualização cadastral dos prestadores de serviços com vistas à implementação de medidas planejadas no TAG do RPA e de recadastramento de todos servidores públicos”, explica Nilo Sérgio acentuando que os procedimentos são necessários para otimizar nossos recursos humanos nesse início de gestão.

Os documentos exigidos são: RG (cópia e original); CPF (cópia e original); Comprovante de residência datado dos três últimos meses; Carteira de Trabalho (Página de identificação, número de registro e data de emissão); PIS/PASEP; Comprovante de Escolaridade (Diploma ou declaração); Carteira de Registro Profissional; Declaração de regularidade do Conselho.

O cronograma é o seguinte: Letra A dia 6; Letras B e C (7); Letras D e E (8); Letras F e G (9); Letras H, I e J (10); Letras K e L (13); Letra M (14). Dia 15 o atendimento não será realizado em virtude do feriado de Santo Amaro. Letras N, O e P (16); Letras R e S (17); Letras T, U, V, W, X, Y e Z (20).