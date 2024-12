A estrutura da antiga Ceasa, no subdistrito de Guarus, será restaurada para dar lugar à Ceascam - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 30/12/2024 21:33

Campos – O prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho encerra o ano (e o mandato) com mais um marco positivo para o município, articulado por ele em Brasília. O Ministério da Agricultura consolidou a construção da Central de Abastecimento de Campos (Ceascam), a ser instalado no antigo Ceasa, em Guarus.

O próprio prefeito anunciou, na tarde desta segunda-feira (30), após receber do ministério o contrato para ser assinado e, assim, poder dar início à licitação para construção. Trata-se de um projeto para atender a todos os produtores e agricultores familiar da região.

"O contrato já está em minhas mãos para assinar, depois devolver ao Ministério da Agricultura para, ainda em janeiro, licitar e começar a obra desse importante equipamento que vai impulsionar a economia da cidade e o agronegócio na região”, ressalta o prefeito. A Ceascam terá potencial bastante significativo no aquecimento da economia e como gerador de empregos.

Wladimir destaca que a reativação do antigo Ceasa consta no plano do seu próximo governo, como ferramenta para o desenvolvimento da agricultura em Campos e transformação do município em importante entreposto de distribuição e comercialização de alimentos.

“A Ceascam atenderá todo o norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, beneficiando mais de 50 mil produtores rurais”, resume o prefeito realçando que, em médio e longo prazo, a central promoverá conexões importantes do agronegócio brasileiro, “inclusive, como porto seco para atuar como parte do corredor logístico para exportações de alimentos brasileiros pelo Porto do Açu, a 40 quilômetros do complexo”.