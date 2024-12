O time campista está sendo estruturado para a disputa da próxima temporada do Campeonato Carioca - Foto Divulgação

Publicado 30/12/2024 12:41

Campos – Envolvido em uma polêmica sobre a possibilidade de ser vendido, criada por alguns conselheiros, segundo o presidente Tolentino Reis (que descarta), o Americano anuncia uma “peneira” para formação dos times sub-17, sub-20 e sub-23.

As inscrições serão abertas no dia 17 de janeiro, sem nenhum custo para o interessado, que deverá enviar uma mensagem de whatsap para o número (22) 99218-3797 e preencher o formulário que será enviado. Além disso, é preciso mandar uma foto do atestado de aptidão física, na validade de seis meses.

Tolentino explica que, quando as turmas forem formadas, haverá um agendamento para os testes, de acordo com cada grupo de idade. “Após essa etapa, o atleta vai passar por uma ‘peneira’ e será devidamente orientado pela equipe técnica do clube sobre os passos seguintes.

Dos mais tradicionais clubes de futebol do interior do estado do Rio de Janeiro, o Americano (fundado há 110 anos) terminou em 10º na Série A2 do Campeonato Carioca e prepara o elenco para a próxima temporada. Esse é um dos objetivos da “peneira”.

Embora o foco principal da iniciativa seja o time principal do alvinegro, reforçado pela base, a seleção dos jogadores pode também fazer parte das parcerias feitas por Tolentino, recentemente, com clubes chilenos, através do intercâmbio de atletas.

Quanto à informação de que existe uma articulação para a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do time, o presidente ratifica que não é oficial. Porém, está no noticiário nacional que o zagueiro do Fluminense, Felipe Melo, e uma empresa associada estão em trâmites burocráticos para aquisição, desde 2023.