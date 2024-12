A Igreja de São Francisco é um dos locais históricos, onde foi celebrada a primeira missa da cidade - Foto Eduardo Hypolito/Divulgação

Publicado 27/12/2024 19:01

Campos – Com linhas expressivas no mapa turístico do estado do Rio de Janeiro e reflexos em nível nacional, o turismo em Campos dos Goytacazes, na região norte fluminense, tem potencial valorizado pelo governo municipal, através do “Campos é bom demais”.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo, o projeto envolve as redes sociais do governo, expondo vídeos que mostram os atrativos turísticos que o município tem a oferecer. Outra alternativa é o instagram da secretaria (@turismo.camposrj). Um dos atrativos fortes é a Igreja de São Francisco, no centro da cidade.

Considerada uma das mais antigas e tradicionais igrejas de Campos, a São Francisco (na Rua 13 de Maio) tem o marco da fundação da cidade, marca o local de fundação da cidade. Nela, também, foi celebrada, em 1652, pelo Frei Beneditino Fernando, a primeira missa em solo campista. A capela era de palha.

De acordo com o subsecretário de Turismo, Edvar Chagas Junior, o local apresenta alguns aspectos interessantes de sua história: “A igreja possui uma gruta na área externa da construção, aberta à visitação ao público, e no local existe a inscrição assinalando o acontecimento; é um local de fé, de devoção, de promessas”.

Chagas enfatiza que o local ficou marcado como o início da cidade de Campos: “Foi ali o ponto de encontro de Dom Pedro quando vinha a Campos. Além disso, outra história interessante é que, junto à igreja, havia um hospício, que não era local para loucos e sim um lugar de hospedagem. A igreja deve ser incluída no roteiro turístico dos campistas”.

Além da Igreja São Francisco de Assis, o subsecretário relata que a equipe do “Campos é bom demais” já esteve no prédio do Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho (Solar do Colégio); Farol de São Thomé; distrito de Santo Amaro; Cais da Lapa; e balneário de Lagoa de Cima. “Os vídeos são divulgados sempre às sextas-feiras, nas redes sociais da prefeitura e da secretaria”, aponta.