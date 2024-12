A Guarda Municipal amplia atuação em pontos estratégicos da praia do Farol de São Tomé - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 30/12/2024 09:48

Campos – O governo municipal amplia estruturas no transporte público, saúde e segurança na praia do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), para o réveillon e período de verão. Segundo o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), o atendimento será de caráter excepcional, com a disponibilização de ônibus por parte do Consórcio União às sextas-feiras, sábados, domingos e segundas.

A ampliação no quadro de horários do transporte inclui a festa de Santo Amaro, dia 15 de janeiro, na Baixada Campista. O presidente do IMTT, Nelson Godá, afirma que buscou entendimento com os responsáveis do Consórcio União e com a interlocutora do Setor A das vans para que possa garantir e reforçar o atendimento às pessoas que seguirão para o Farol.

“Nas sextas-feiras, o Consórcio União disponibilizará ônibus de hora em hora, das 12h às 18h, sentido Farol, com retorno imediato”, detalha Godá acentuando que, a partir das 18h até as 20h, o Consórcio disponibilizará ônibus de 30 em 30 minutos, com retorno imediato para a cidade.

“A partir das 20h até as 23h, será disponibilizado ônibus de hora em hora, ficando estipulado que o coletivo das 21h retornará para Campos às 23h”, aponta ainda o presidente acrescentando: “Aos sábados, ficou acordado que o atendimento será de hora em hora, a partir das 8h, até as 23h, sendo que o coletivo das 22h retornará para a cidade meia-noite”.

Já aos domingos, Godá diz que a partir das 8h, o Consórcio disponibilizará ônibus de hora em hora para o Farol até as 15h. “A partir das 15h até meia-noite será intervalo de 30 minutos. E às segundas-feiras, no trajeto Farol-Campos, os usuários terão ônibus às 5h30, às 6h e de hora em hora até as 14h. Na linha Campos-Farol, terá ônibus disponíveis das 7h às 12h, de hora em hora”, realça.

Quanto ao Dia de Santo Amaro (15 de janeiro), dia do padroeiro da Baixada Campista, na linha Campos-Farol, terá ônibus às 6h e de hora em hora até as 15h. “A partir das 15h, até as 22h, de 30 em 30 minutos. E na linha Farol-Campos, ônibus das 8h às 17h, de hora em hora. A partir das 17h, até meia-noite, ônibus a cada 30 minutos”, conclui Godá.

SAÚDE AMPLIADA - A diretora de gestão das Unidades Pré-Hospitalares (UPHs) - gerenciada pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) -, Bruna Vassimon, destaca que a UPH do Farol, está preparada para atender a população. “Com o aumento da demanda nesta época, as equipes de plantão foram reforçadas, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços”.

Bruna explica que a unidade contará com um clínico geral a mais, disponível 24 horas por dia, durante toda a semana. “Também haverá um pediatra adicional, atuando 12 horas por dia nas sextas, sábados, domingos e segundas, além da ampliação do atendimento em ortopedia, que agora funcionará 24 horas diariamente. O quadro de enfermagem também foi incrementado, com a inclusão de dois técnicos e um enfermeiro na escala”.

A diretora explica que o objetivo é garantir um atendimento ágil e eficaz: “Durante o verão, o Farol de São Tomé se transforma, recebendo turistas e visitantes que se somam à população local. Nosso compromisso é assegurar que todos tenham acesso a um atendimento médico de qualidade, especialmente nas situações de emergência.

A unidade do Farol opera 24h diariamente, atendendo também moradores de bairros próximos e distritos da Baixada Campista. A infraestrutura inclui salas de repouso masculino e feminino, sala de mal súbito, serviços de raio-X e uma equipe multidisciplinar capacitada para atendimentos de urgência e emergência. “O local tem uma movimentação intensa durante o ano todo”, enfatiza Bruna.

SEGURANÇA – Quanto ao sistema de segurança, o gerente da Inspetoria Regional da Guarda

Civil Municipal (GCM), Fabiano de Araújo Mariano, informa que a corporação já está preparada para atuar na praia, devido ao aumento do movimento na virada do ano e temporada do verão. “O reforço irá garantir mais segurança no local para os veranistas”, garante.

Mariano ressalta que a GCM já está presente durante todo o ano na Baixada e também na praia do Farol: “Esse reforço que iremos fazer é muito importante para garantir tranquilidade às pessoas que forem ao Farol em busca de descanso e também para as famílias que buscam diversão e lazer no balneário”.

Segundo o gerente, o aumento no efetivo será de aproximadamente 120 homens, entre motorizados e a pé, no trânsito e no patrimônio, aos fins de semana. “A Guarda conta também com um trabalho realizado na areia, com agentes que atuam em quadriciclos no patrulhamento da orla”. O comandante, Wellington Levino, ratifica e resume o planejamento para o verão.

“Teremos reforço em vários pontos da praia do Farol; no trânsito e também nos shows”. Levino relata que a Guarda está presente no policiamento preventivo na praia, durante todo o ano: “Agora, faremos o aumento no efetivo, onde mais servidores atuarão no local, garantindo que o policiamento seja feito de maneira eficaz e eficiente para atender os frequentadores”.