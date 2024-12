Os policiais se posicionam em pontos estratégicos, para identificar comportamentos de risco - Foto PRF/Divulgação

Publicado 30/12/2024 09:38

Campos/Região - As fiscalizações em pontos estratégicos da BR-101 e BR-356 (Rodovia Alberto Dauaire) em municípios de abrangência da delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campos dos Goytacazes (RJ) estão sendo intensificadas, por conta do Programa Rodoviva.

O órgão utiliza ferramentas tecnológicas, como radares móveis, para monitorar o trânsito e identificar comportamentos de risco. Trata-se da Operação Ano Novo que, segundo a PRF, é voltada para a proteção de vidas nas rodovias federais.

“Durante os próximos dias, equipes em escala de reforço estarão posicionadas estrategicamente nos trechos de maior movimento para assegurar que motoristas e passageiros cheguem ao seu destino com segurança”, explica o órgão orientando que é fundamental uma revisão geral no veículo antes de qualquer viagem.

“É importante os motoristas fazerem uma revisão completa em seus veículos antes de pegar a estrada; planejar suas rotas e respeitar a sinalização e as normas de trânsito”, ressalta a PRF realçando: “Manter uma postura responsável ao volante é essencial para reduzir o risco de acidentes nas rodovias”.

De acordo com a assessoria, em operações realizadas em períodos de alta circulação neste ano, foi identificada que uma parcela significativa dos acidentes graves é resultado de comportamentos imprudentes. “A PRF alerta para a necessidade de uma mudança cultural no trânsito, baseada no respeito à vida e na adoção de práticas seguras”, conclui.