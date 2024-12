O hospital dos Plantadores está localizado no centro da cidade e tem convênio com o governo municipal - Foto Divulgação

Publicado 30/12/2024 17:49

Campos - Policiais da 134ª Delegacia de Polícia Civil (134 DPC) de Campos dos Goytacazes (RJ) investigam retirada, por meio de hacker, de mais de R$ 1 milhão da conta bancária do Hospital dos Plantadores (HPC), que tem convênio com o governo municipal e está localizado no centro da cidade.

A invasão teria ocorrido na última sexta-feira (27). Logo que tomou conhecimento, a direção do hospital registrou o caso na 134 DPC. Segundo a delegada titular, Carla Tavares, estão sendo realizadas diligências; mas ainda não há nenhuma pista. Também não é informado o nome do banco.

A ação criminosa impossibilita o setor financeiro do HPC de realizar movimentação bancária; porém, a direção garante que o atendimento está normal: “Os responsáveis pela parte jurídica do hospital foram acionados e estão cuidando do caso. A previsão é que algum parecer judicial seja emitido na próxima semana”, informa por meio de nota.