Ruas de acesso à Avenida Pelinca, bairro nobre da cidade, chegaram a ficar alagadas Foto Divulgação

Publicado 30/12/2024 16:07

Campos – Vários pontos do município estão com problemas causados pelas últimas chuvas, em Campos dos Goytacazes (RJ). Bairros da região central com ruas inundadas e interior com famílias ilhadas recebem atenção do governo municipal que, através de várias secretarias, busca amenizar os estragos.

Chove intensamente desde sábado (28) no norte/noroeste do estado. Em Campos, a Secretaria Municipal de Defesa Civil montou estratégia para atendimentos nos locais mais prejudicados, juntamente com Obras e Agricultura. Equipes atuam nos distritos de Santo Eduardo, Santa Maria, Conselheiro Josino, Rio Preto e dentro da cidade onde algumas ruas ficaram alagadas.

Na região do Imbé, o quadro é preocupante. No entanto, o prefeito Wladimir Garotinho afirma que a situação é monitorada e a Defesa Civil está dando todo suporte à comunidade; enquanto a Agricultura trabalha na limpeza da estrada que liga o distrito de Conselheiro Josino a Santa Maria, onde foi registrado deslizamento de terra e queda de árvores, especialmente, na altura de Murundu.

De acordo com a Defesa Civil, “em Santo Eduardo, na localidade de Departamento, foi registrada queda de árvore e uma equipe está a caminho para fazer a remoção; no distrito de Rio Preto, a chuva também foi intensa, e equipes trabalham para apurar os prejuízos”.

ALERTA À POPULAÇÃO - A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social está mobilizada e informa que três pessoas estão fora de suas casas na comunidade da Mangueira, à margem da BR 101 – próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A orientação da Defesa Civil é que a população fique atenta aos comunicados oficiais e a acione o telefone 199 em caso de emergência. Já não chove tanto e a expectativa é de que a chuva dê uma trégua nos próximos dias. Na região central, a Secretaria de Obras cuida da restauração de locais mais prejudicados.

Na Avenida Pelinca e no Parque Tamandaré, devido às obras realizadas no ano passado (incluindo dragagem do Canal do Queimado, que leva água das ruas para o Canal Campos-Macaé), não há mais alagamentos nos pontos críticos. No centro da cidade, ponto de alagamento na Rua Carlos Lacerda e buraco que abriu na calçada já foram reparados.

A secretaria pontua que outros locais tiveram os ralos desobstruídos por equipes da Patrulha da Chuva e as águas drenaram. A Defesa Civil atua com motobombas nos distritos do norte; a Agricultura desobstruiu pontos com ocorrência de quedas de barreiras, inclusive com árvores arrastadas para estradas.