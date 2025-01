Thiago Rangel entende como importante, que os governos municipais estejam empenhados - Foto Divulgação

Thiago Rangel entende como importante, que os governos municipais estejam empenhados Foto Divulgação

Publicado 02/01/2025 15:41

Campos - Isenção de pedágio ou desconto de 50% nas praças P1 e P2 da BR-101/RJ/Norte,

para os veículos emplacados em Campos dos Goytacazes, e na BR-116/RJ (Rio x Teresópolis), para veículos de Guapimirim. A proposta é do deputado estadual Thiago Rangel (PMB), solicitada à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Rangel justifica que os valores de pedágio geram dificuldades financeiras para os moradores dessas cidades que usam as respectivas rodovias, diariamente, em busca de serviços essenciais, como educação, saúde e trabalho.

O parlamentar também solicitou às prefeituras e concessionárias responsáveis, proposta para que se crie convênio visando possibilitar a iniciativa. Ele entende que o custo do pedágio prejudica o direito de ir e vir dos cidadãos desses municípios.

“Muitos são impedidos de realizar deslocamentos frequentes, essenciais para sua qualidade de vida”, aponta ressaltando que o pedágio elevado é uma barreira para o livre exercício da cidadania e compromete a mobilidade dos moradores.

Como exemplos, o parlamentar cita que o benefício já funciona em municípios como Resende, em que moradores têm a isenção de pedágio: “Isso contribui significativamente para a melhoria da mobilidade local. Vemos que é possível adotar uma política semelhante para Campos dos Goytacazes e Guapimirim sem comprometer a viabilidade econômica da concessão”, enfatiza.

Na opinião de Rangel, “a iniciativa também será um incentivo para que os moradores façam a transferência das placas, aumentando, dessa forma, a arrecadação dos municípios, uma vez que metade do valor do IPVA vai para as prefeituras”. As solicitações estão nas Indicações Legislativas Nº 4266/2024 e Nº 4265/2024.