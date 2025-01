Wladimir Garotinho falou de dificuldades, vitórias e ressaltou comprometimento do vice-prefeito - Foto Divulgação

Publicado 01/01/2025 17:33 | Atualizado 01/01/2025 20:47

Campos - “Iniciamos o governo, em 2021, com apenas três milhões de reais do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) em caixa; estamos encerrando com cerca de duzentos milhões. Foi um ano bastante difícil, mas Deus nos honrou”.

A declaração do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, resume a emoção demonstrada por ele, nesta quarta-feira (1), na cerimônia de posse para o próximo mandato, com prazo até 2028. Wladimir foi reeleito obtendo votação histórica no município. de 278.147 votos válidos, recebeu 192.232, representando 69,11%.

A proposta principal é comprometimento, lisura e transparência. Wladimir ressaltou a importância do comprometimento do vice, Frederico Paes, para que o cenário insatisfatório herdado em 2021 fosse transformado em dias melhores: “A população vai contar com um prefeito mais maduro e com mais disposição para trabalhar. O propósito do homem público é servir e atender ao próximo”.

Todos os vereadores empossados foram saudados por Wladimir, que considerou positivos os embates com o ex-presidente da Câmara e adversário político, Marquinho Bacellar: “Foram importantes para o meu amadurecimento e acredito que também para ele. Que esqueçamos as eleições, que já passaram, e busquemos trabalhar pelo bem de Campos”.

Ao falar sobre o apoio recebido da família, saudar todas as famílias presentes à solenidade e agradecer à população pela reeleição, o prefeito chorou. “Esta solenidade significa a vitória do povo, representada também pelos 25 vereadores”.

Além da garantia de que o servidor público continuará sendo tratado como patrimônio do governo, Wladimir já havia assegurado o cumprimento no pagamento dos direitos e de salários dentro do mês de vencimento. Em balanço resumido, ele realçou as realizações. Como prioridades estão definidas reestruturação do transporte público e reforma administrativa.

LEGISLATIVO - A cerimônia aconteceu no plenário da Câmara Municipal, marcando a primeira sessão do Legislativo da nova temporada. A sessão foi presidida pelo novo presidente da Casa, Fred Rangel, eleito minutos antes. para o biênio 2025/2026. A eleição teve na presidência o vereador mais votado dia seis de outubro, Kassiano Tavares (5.790 votos).

A mesa executiva está definida com Fred Rangel (PP) na presidência; Silvinho Martins (MDB), 1º vice; Abdu Neme, 2º vice; Diego Dias (PDT), 1º secretário; Anderson de Matos (Republicanos), 2º secretário. Juninho Virgilio (Podemos) será mantido como líder do governo, anunciado por Wladimir.

Fred Rangel foi eleito, com 22 votos, A votação ocorreu logo após a posse dos vereadores eleitos. O outro candidato à presidência, também da base do governo, Juninho Virgílio, manteve a candidatura, recebeu apenas o seu voto; porém, cumprimentou o colega vitorioso. O ex-presidente do Legislativo, Marquinho Bacellar, e a vereadora Thamires Rangel, optaram pela abstenção.

NOVA COMPOSIÇÃO - Dos 25 vereadores, 19 são do bloco da situação. A sigla com mais cadeiras é o PP, com sete; seguido de MDB (três); PDT (três); PL, Podemos, Republicanos, Solidariedade, União Brasil (dois cada); PMB (um) e PSD (também um). Thamires Rangel (PMB), com 18 anos de idade, é a mais jovem; Abdu Neme (68), o de maior idade.

Foram empossados: Kassiano Tavares (PP), Thamires Rangel (PMB), Marquinho Bacellar (União Brasil), Professor Wainer (PP), Bruno Pezão (PP), Fred Rangel (PP), Paulo Cothé (MDB), Fábio Ribeiro (PP), Rogério Matoso (Solidariedade), Marquinho do Transporte (PP), Maicon Cruz (PSD), Nildo Cardoso (PL), Sub Jackson (PP), Anderson de Matos (Republicanos).

E mais: Silvinho Martins (MDB), Dandinho de Rio Preto (União Brasil), Leon Gomes (PDT), Abdu Neme (PL), Dudu Azevedo (Republicanos), Ciro Rocha (Solidariedade), Cabo Alonsimar (PDT), Marcione da Farmácia (MDB), Juninho Virgilio (Podemos), Diego Dias (PDT), Pastor Marcos Elias (Podemos).