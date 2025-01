Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Humano prestam assistência aos mais prejudicados pelas chuvas - Foto Jhonatas Lopes/Divulgação (Secom)

Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Humano prestam assistência aos mais prejudicados pelas chuvas Foto Jhonatas Lopes/Divulgação (Secom)

Publicado 05/01/2025 18:35

Campos – O temporal registrado no interior do Estado do Rio de Janeiro desde a virada do ano castiga vários municípios do norte/noroeste fluminense. Em Campos dos Goytacazes, até granizo caiu na tarde deste domingo (5), assustando moradores de vários bairros. Porém, não há informação de ter gerado algum tipo de estrago.

A tempestade foi mais acentuada em vários pontos do subdistrito de Guarus e em bairros como Parque Aurora, Rosário, Nova Brasília, Imperial e outros da região central da cidade. Não há previsão de o fenômeno se repetir nos próximos dias; no entanto, a Secretaria de Defesa Civil e o ClimaTempo alertam para chuva intensa até o próximo sábado (11), em Campos.

A Defesa Civil está de prontidão e orienta a população que permaneça atenta, principalmente, porque o volume de chuva tem sido acima do previsível. O secretário, coronel Alcemir Pascouto orienta que as pessoas evitem sair de casa quando houver previsão de tempestades. Para casos de emergência, a sugestão é ligar para a secretaria (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Pascouto observa que tem chovido grande volume em pouco espaço de tempo, gerado por uma série de fatores, grande parte provocado por ações do homem, como queimadas e desmatamento. Nos casos de inundações, também são constatados galerias entupidas de lixos e detritos. “Estamos atuando integrados no atendimento aos locais mais prejudicados”, realça o secretário.

Além de inundações, as chuvas intensas têm causado problemas na distribuição de água em alguns bairros. De acordo com a companhia Águas do Paraíba, neste sábado (04), houve sérios danos no abastecimento do bairro da Penha e adjacências. “Equipes da concessionária trabalham para garantir o pleno abastecimento o mais rápido possível”. Em caso de solicitação de caminhão-pipa, a orientação é entrar em contato pelo WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas, ou pelo 0800 772 0422.

FAMÍLAS SSISTIDAS - Uma das localidades mais prejudicadas pelas chuvas em Campos é Conceição do Imbé. Porém, o secretário de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho, está acompanhando de perto. As equipes da secretaria dão assistência às famílias atingidas, inclusive levando água potável para as 35 que tiveram poços artesianos contaminados pela água da enchente.

“Estamos prestando apoio aos atingidos desde o primeiro dia de enchente”, pontua Carvalho ressaltando: “Apesar da dificuldade de levar água potável pelo fato da comunidade estar isolada, conseguimos fazer o nosso trabalho de assistência a essas famílias”.

O secretário detalha que a situação humanitária se agravou em Conceição do Imbé, por causa dos poços artesianos que ficaram contaminados: “Então, levamos água potável para o consumo. Desde os primeiros dias de chuva forte, assim que fomos acionados, espalhamos as nossas equipes pelos pontos mais críticos, realizando o nosso papel na Assistência Social”, enfatiza. Rio Preto e Conselheiro Josino também recebem atenção especial.