A Secretaria estará disponibilizando as guias para recolhimento do IPTU 2025 a partir do dia dez - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 06/01/2025 16:44

Campos - “Não houve aumento do imposto. O que aconteceu foi a atualização anual. Acontece no Brasil inteiro”. O esclarecimento é do secretário de Fazenda de Campos dos Goytacazes (RJ), Carlos Roberto Júnior, para desmentir notícias de que os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sofreram aumento no município.

O secretário diz que também estão espalhando fake news apontando reajustes na contribuição sobre o serviço de iluminação pública (COSIP): “A atualização dos valores se dá conforme a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); a Unidade Fiscal de Capitólio (Ufica) foi de 4,47%”.

Júnior explica que os tributos municipais que são indexados ao valor da Ufica, são baseados, anualmente, na correção por conta da inflação: “Nos últimos 12 meses, atingiu 4,47%. Então, acontece em Campos, nos demais municípios, em nível nacional”.

De acordo com o secretário, há vantagem para o contribuinte que paga dentro do prazo: “Que quem estiver em dia e pagar seu imposto até o dia 20 de janeiro, terá 10% de desconto. Quem não estiver em dia terá a oportunidade de pagar com um desconto de 7%, que ainda é superior à inflação”.

O movimento na Fazenda tem sido intenso. Júnior destaca que a secretaria permanece à disposição para atendimento, eventuais esclarecimentos e a partir do dia 10 de janeiro, disponibilizará as guias para recolhimento do IPTU 2025. A sede da secretaria fica na Rua 13 de Maio, no centro da cidade.