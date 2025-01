A cota de transbordo do Paraíba é 10,40 metros; chegou a 8,51 metros, mas está em queda - Foto César Ferreira /Secom

A cota de transbordo do Paraíba é 10,40 metros; chegou a 8,51 metros, mas está em queda Foto César Ferreira /Secom

Publicado 07/01/2025 15:54

Campos – A Secretaria Municipal da Defesa Civil está mobilizada, em Campos dos Goytacazes (RJ), por conta das fortes chuvas que castigam vários municípios do interior do estado do Rio de Janeiro, desde a última semana de dezembro. Os pontos mais vulneráveis, o Rio Paraíba do Sul e às previsões para os próximos dias recebem atenção maior.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Desastres (Cemod), o nível do Paraíba sofreu elevação, mas está em queda desde as primeiras horas dessa segunda-feira (7), após ter chegado à cota de 8,51 metros às 23h15 de domingo (5). A cota de transbordo é 10,40 metros.

O Cemod explica que a queda era esperada: “Ocorre após considerável elevação nos primeiros dias do ano, devido às precipitações decorridas da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que atuou em toda sua bacia no fim de 2024, e em razão das chuvas convectivas, também conhecida como chuva de verão, que aconteceram no último fim de semana”, relata.

De acordo com a Defesa Civil, as estações pluviométricas que registraram maior volume de chuva neste fim de semana foram Lagoa de Cima, com 42,4 milímetros (mm), sendo 32 mm no sábado e 10,4 mm no domingo; Morro do Coco, com 40,8 mm (24,6 mm no sábado e 16,2 mm no domingo); Parque Cidade Luz, com 39,4 mm (22,8 mm no sábado e 16,6 mm no domingo); e Ponte Barcelos Martins, com 36,2 mm (18,6 mm no sábado e 17,6 mm no domingo).

O atendimento às famílias atingidas é feito em conjunto – Defesa Civil, Agricultura e Desenvolvimento Humano e Social, Estão sendo avaliados imóveis em situação de risco; são também realizadas desobstrução de estradas, limpeza de córregos e ações sociais, inclusive com distribuição de água mineral às famílias nas localidades em situações críticas no interior.