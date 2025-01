Paulo Hirano opina que a autorização valida a qualidade dos serviços prestados pela FMS - Fto Divulgação

Publicado 09/01/2025 16:43

Campos – O Ministério da Educação (MEC) aprovou, na última terça-feira (7) os Programas de Residência Médica em Traumato-ortopedia e Terapia Intensiva, no Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes (RJ). A comunicação foi feita à Fundação Municipal de Saúde (FMS), juntamente com a Secretaria de Saúde.

A autorização garante duas vagas para residência em Traumato-ortopedia e três em Terapia Intensiva, com duração de três anos. O objetivo é melhorar a formação de profissionais especializados na região para evolução da qualidade do atendimento ofertado à população. Na opinião do secretário, Paulo Hirano, a aprovação também valida a qualidade e a evolução dos serviços prestados pela FMS, que agora se transforma em uma fundação de ensino.

“É uma notícia maravilhosa para nossa cidade”, ressalta Hirano enfatizando: ”Acabamos de passar por toda avaliação do Ministério da Educação, e Campos, excepcionalmente, foi contemplado com o credenciamento para que a gente possa lançar residências em duas áreas de extrema importância, que é a Terapia Intensiva e a Traumato-ortopedia”.

O secretário considera uma grande honra para o governo municipal e o município: “Mostra a capacidade instalada que temos, os serviços que foram implementados; refiro-me especificamente ao Ferreira Machado, que é o grande hospital de emergência vermelha que temos em nossa cidade”.

Segundo Hirano, para ser contemplado com uma residência médica pelo MEC, passa-se por um crivo muito rigoroso das condições da estrutura, dos equipamentos, da funcionalidade e, principalmente, da qualificação dos profissionais: “Ser presenteado com dois eixos de residências médicas aprovados pelo MEC é motivo de muito orgulho e um reflexo de todo serviço e de toda estrutura assistencial que prestamos à nossa população. É mais um prêmio para nossa cidade”, realça.

ANÁLISE RIGOROSA - A iniciativa de tornar a FMS instituição de ensino começou há dois anos, com a composição da Comissão de Residência Médica (Coreme). Trata-se de um marco na medicina pública de Campos, que conseguiu, através de investimentos públicos e de esforços de profissionais com visão de Gestão Pública, alcançar um patamar que possibilitou sermos um centro de formação e extensão acadêmica”, avalia Hirano.

Presidente da FMS e subsecretário de Regulação em Saúde, Arthur Borges relata que a FMS já é a casa de ensino prático de 18 instituições de graduação em diversas áreas: “Agora alça voo em direção à formação de pós-graduação com a abertura de cinco vagas de Residência Médica. É um passo muito importante a gente melhorar a formação dos profissionais que vão atuar na nossa cidade”.

Borges explica que o credenciamento dos Programas de Reticência Médica em Medicina Intensiva e de Traumato-ortopedia passou por análise da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) do Ministério da Educação, que chegou a realizar visita de avaliação no HFM no ano passado. ”Importante ressaltar que a ortopedia é o carro-chefe do Ferreira Machado, realizando cerca de 1.200 cirurgias e mais de 20 mil atendimentos”, resume.

No caso da Terapia Intensiva, o presidente informa que o hospital trabalha com quatro Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), com equipes separadas, além de duas Unidades Intermediárias (UIs). “Hoje, entre UTIs adultas e pediátricas e UIs, temos 71 leitos, então, é um local aonde vamos realmente prestar um melhor atendimento e conseguir melhorar a formação dos profissionais”, conclui.