Na avaliação foi utilizada aeronave do Geiv, do Comando de Aeronáutica, que tem base no Santos Dumont Foto Divulgação

Publicado 13/01/2025 14:33

Campos – O Aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Campos dos Goytacazes (RJ), acaba de recebe atestado de excelência, aprovado em inspeção obrigatória estabelecida pelo Ministério de Defesa. Trata-se de um procedimento do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) que ocorre a cada dois anos.

Administrado pela Infra Operações Aeroportuárias (Infra), no último dia nove o aeroporto passou por exame técnico realizado pelo Grupo Especial de Inspeção em Voo (Geiv), com duração de aproximadamente; o foco principal foi a verificação da precisão e do funcionamento dos sistemas de navegação aérea.

A aprovação envolveu a Precision Approach Path Indicator (Papi), Sistema Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão, que orienta os pilotos durante a aproximação para o pouso. A avaliação foi realizada por uma aeronave do Geiv do Comando de Aeronáutica (Comaer), cuja base é no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

“A realização da inspeção é fundamental para garantir que as operações de voo sigam os mais altos padrões de segurança”, avalia Samuel Ferraz, superintendente do Aeroporto Bartolomeu Lisandro assinalando: "Do ponto de vista da infraestrutura aeroportuária, a aprovação em inspeção reforça a confiabilidade e a segurança das operações”.

Ferraz realça que a medida contribui para a confiança dos usuários, o cumprimento das normas regulatórias e a manutenção de altos padrões operacionais. “Durante a inspeção não foram apontadas necessidades de ajustes do equipamento", enfatiza o superintendente pontuando: “A aprovação dessa inspeção assegura que os sistemas de navegação aérea estão em conformidade com as exigências regulamentares e operacionais”.