Thuin diz que parceria com a concessionária Enel contribui para o sucesso do projeto Foto Divulgação

Publicado 10/01/2025 16:59 | Atualizado 10/01/2025 18:04

Campos – Com atividades de terça a sexta feira, das 9h30 às 11h30, o Paraesporte inicia no próximo dia 16, em parceria com a Enel a Colônia de Férias, em espaço cedido pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf). As inscrições já estão abertas; os detalhes podem ser obtidos através do whatsApp (22) 996128633, inclusive para as aulas.

Trata-se de um dos maiores projetos sócio esportivos do país; é voltado para pessoas com deficiência. O fundador, ex-atleta da seleção brasileira de natação, Raphael Thuin, explica que o objetivo é manter o trabalho de desenvolvimento cognitivo dos alunos, além de promover a inclusão.

Outro fator ressaltado é o atendimento principalmente às mães ou responsáveis, neste período de férias escolares: “Este ano, além de abrir as vagas para nossos alunos já cadastrados no projeto, estamos oferecendo vagas para pessoas com deficiência que ainda não estão cadastrados no Paraesporte”, pontua Thuin.

Segundo Thuin, a parceria com a concessionária Enel que vem contribuindo para o sucesso do projeto: “Várias famílias são beneficiadas. As aulas na Colônia de Férias vão acontecer às terça e quinta-feira, das 9h30 às 11h30 para o menores de 15 anos. Na quarta e sexta-feira, no mesmo horário para os maiores de 15 anos”, assinala.

As atividades recreativas estão programadas para acontecer até o final de 31 de janeiro. Sobre as aulas, o coordenador do Paraesporte, professor Fabio Coboski, informa que vão começar no dia quatro de fevereiro. São aulas de natação, atletismo, futebol, futsal, vôlei de praia, bocha, dança, basquete, badminton e equoterapia.

“Também são oferecidos aulas de hidroginástica e rodada de conversa para as mães ou responsáveis”, aponta o coordenador acentuando: “Para se inscrever é necessário apresentar cópia da certidão de nascimento ou identidade do aluno, comprovante de residência, duas fotos 3 x 4, atestado e laudo médico, autorizando a exercer a atividade física”.